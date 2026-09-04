Pemain baru Al Hilal asal Brasil, Gabriel Martinelli, mengungkapkan kegembiraannya yang besar bisa bergabung dengan barisan "Sang Pemimpin", seraya menegaskan bahwa kepindahannya ke klub tersebut merupakan langkah penting dalam kariernya, dan bahwa ia berharap dapat meninggalkan jejak bersejarah selama tahun-tahun yang akan ia lewati dengan mengenakan seragam tim.

Martinelli mengatakan dalam pernyataan kepada pusat media klub Al Hilal: "Berada di Al Hilal berarti banyak bagi saya, dan saya sangat senang dengan langkah ini. Saya berharap dapat memberikan yang terbaik yang saya miliki dan membantu tim meraih tujuan-tujuannya."

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Sayap asal Brasil itu berbicara tentang membela klub yang seragamnya pernah dikenakan oleh rekan senegaranya, Neymar, sambil mengungkapkan kebanggaannya atas perjalanan ini. Ia mengatakan: "Bermain untuk klub yang sama dengan klub yang pernah dibela Neymar adalah hal yang membuat saya sangat bangga. Saya merasa sangat senang berada di sini, begitu pula keluarga saya, dan saya berharap dapat mempersembahkan sesuatu yang menjadikan saya bagian dari sejarah Al Hilal."

Martinelli menegaskan bahwa salah satu tujuan utamanya bersama "Sang Pemimpin" adalah mengabadikan namanya dalam sejarah klub, dengan mengatakan: "Saya ingin meninggalkan jejak saya di Al Hilal, meraih banyak hal bersama tim, dan agar para suporter mengenang saya sebagai pemain yang memberikan segala yang ia miliki demi seragam ini."

Mengenai gol terbaik yang ia cetak sepanjang kariernya hingga saat ini, Martinelli menjelaskan bahwa pilihan itu tidaklah mudah, tetapi ia memutuskan pada golnya bersama timnas Brasil pada Piala Dunia 2026, dengan mengatakan: "Pilihannya agak sulit, tetapi saya akan memilih gol saya di Jepang pada Piala Dunia 2026, karena itu adalah gol yang sangat saya banggakan."

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Pemain Brasil itu juga mengungkapkan sisi pribadi dari kehidupannya, setelah ia berbicara tentang kecintaannya pada penerbangan dan bepergian, sambil menjelaskan bahwa hobi ini terkait dengan kenangan masa kecilnya. Ia mengatakan: "Saya suka penerbangan, dan ketika masih kecil saya terbiasa bepergian bersama ayah saya, dan hal ini masih membekas dalam benak saya hingga saat ini."

Al Hilal sebelumnya telah mengumumkan secara resmi kesepakatan dengan Martinelli yang datang dari klub Inggris Arsenal, dengan kontrak yang berlaku selama empat tahun, dan ia akan mengenakan nomor punggung 7, sehingga memulai babak baru dalam kariernya, di tengah ambisi besar dari klub dan pemain, serta keinginan bersama untuk mengubah transfer ini menjadi salah satu pengalaman paling menonjol bagi bintang Brasil tersebut.