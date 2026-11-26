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Florian Wirtz mencetak gol krusial pada menit ke-79 lewat tembakan melengkung yang membentur tiang sebelum masuk, memastikan kemenangan 3-0 Liverpool di kandang Club Brugge dalam Liga Champions. Meski menang telak, pemain asal Jerman itu mengakui tim asuhan Andoni Iraola jauh dari performa terbaik dan mengaku bahkan tak melihat posisi kiper sebelum menembak.

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Wirtz akui skor 3-0 tak mencerminkan jalannya laga Liverpool di Brugge

Florian Wirtz mengakui Liverpool jauh dari penampilan terbaik mereka meski meraih kemenangan meyakinkan 3-0 di kandang Club Brugge dalam Liga Champions, Rabu malam. Alexander Isak membuka skor lebih awal setelah Yann Sommer melakukan kesalahan, tetapi tuan rumah asal Belgia itu berulang kali menguji Alisson Becker. Tembakan Joaquin Seys juga sempat diblok Dominik Szoboszlai sebelum gol-gol Wirtz dan Isak pada pengujung laga memastikan kemenangan.

"Yang terpenting adalah kami mendapatkan poin. Saya tidak akan mengatakan ini penampilan terbaik kami musim ini. Ada banyak hal yang tidak kami lakukan dengan baik, tetapi pada beberapa fase kami bermain bagus," kata Wirtz kepada TNT Sports. "Bermain di sini tidak mudah: mereka memberikan banyak tekanan kepada kami. Kemenangan 3-0 mungkin tidak mencerminkan jalannya pertandingan, tetapi kami senang dan telah menunjukkan kualitas kami."

‘Saya bahkan tidak melihat posisi kiper’

Liverpool akhirnya meredakan tekanan pada menit ke-79. Dalam sebuah serangan balik, pemain pengganti remaja Rio Ngumoha, yang masuk menggantikan Victor Munoz akibat cedera sebelum turun minum, mengalihkan permainan dari kanan ke kiri. Wirtz mengontrol bola sekali di tepi kotak penalti sebelum melepaskan tembakan melengkung yang membentur tiang kiri lalu masuk ke gawang.

"Itu umpan dari Rio [Ngumoha] lagi dan saya hanya berpikir untuk mencobanya. Saya bahkan tidak melihat posisi kiper, jadi itu gol yang bagus," ungkap Wirtz. "Penting untuk mencetak gol kedua. Kami ingin mendapatkannya pada awal babak kedua, tetapi butuh waktu. Gol itu jelas penting dan setelahnya, Alex [Isak] benar-benar memastikan kemenangan."

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Atasi tekanan intens Brugge sebelum menuntaskan peluang

Bermain dalam cuaca yang sangat dingin di Stadion Jan Breydel, Liverpool mendominasi penguasaan bola pada awal laga sebelum tekanan satu lawan satu yang intens dari Brugge memaksa mereka melakukan kesalahan. Felix Lemarechal dua kali nyaris mencetak gol dan Nicolo Tresoldi menguji Alisson sebelum gol Wirtz mematahkan perlawanan tuan rumah.

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Sebelumnya pada babak kedua, Wirtz juga menciptakan peluang bersih lewat umpan silang mendatar yang diteruskan Isak kepada Szoboszlai, tetapi Sommer menggagalkan upaya kapten pengganti tersebut.

Liverpool alihkan fokus ke laga melawan FC Porto di Anfield

Kemenangan itu membawa tim asuhan Andoni Iraola mengoleksi 12 poin dari lima pertandingan fase liga Liga Champions dan menjaga peluang mereka untuk lolos otomatis ke fase gugur.

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Berikutnya, Liverpool menjamu FC Porto di Anfield dalam kompetisi Eropa. Wirtz dan rekan-rekannya akan berupaya memadukan penyelesaian akhir yang efektif dengan kendali permainan yang lebih baik sepanjang 90 menit.