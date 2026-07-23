Berbekal keunggulan khusus: Klub Italia bersaing memperebutkan bintang Real Madrid

Sebuah klub Italia turut ambil bagian dalam perburuan untuk mendatangkan pemain Argentina, Franco Mastantuono, bintang Real Madrid, pada bursa transfer musim panas saat ini.

"Surat kabar AS" menyebutkan bahwa Mastantuono tidak kekurangan peminat yang ingin merekrutnya. Setelah ketertarikan dari Fulham, tampaknya Fiorentina juga bergabung dalam perburuan untuk mendatangkannya.

Menurut "Calciomercato", Fiorentina telah menjajaki Real Madrid terkait peminjaman pemain tersebut, di tengah fokus klub Italia itu untuk mendatangkan pemain sayap dan gelandang serang guna mendukung penyerang murni.

Jika ketertarikan Fiorentina berkembang, klub Italia itu akan memiliki keunggulan yang jelas dalam kesepakatan tersebut, sebab Mastantuono juga memiliki kewarganegaraan Italia, sehingga ia tidak akan menempati slot yang dikhususkan bagi pemain dari luar Uni Eropa.

Adapun Fulham, sesuai dengan apa yang sebelumnya diungkap oleh surat kabar AS, juga ingin merekrut pemain tersebut dengan status pinjaman selama satu musim.

Bagi Real Madrid, peminjaman tetap menjadi satu-satunya opsi yang ditawarkan, sebab Los Blancos tidak ingin kehilangan kendali atas pemain Argentina itu karena usianya yang masih muda (18 tahun), serta karena besarnya nominal yang mereka bayarkan musim panas lalu, yaitu sebesar 63,2 juta euro.

Pada 1 Agustus mendatang, Real Madrid akan menghadapi Fiorentina dalam laga uji coba resmi pertama sebagai bagian dari persiapan pramusim.