Dalam ujian yang paling berbahaya bagi masa depannya di puncak piramida sepak bola dunia, Gianni Infantino, Presiden Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA), akan tampil besok Kamis di hadapan para penentangnya dalam rapat Dewan FIFA yang menentukan di Zurich, untuk pertama kalinya sejak runtuhnya secara menggemparkan rencananya yang kontroversial untuk menjual sebagian saham turnamen-turnamen besarnya, terutama Piala Dunia.

Infantino memasuki ruang rapat dengan kesadaran bahwa posisinya tidak lagi aman, setelah seruan agar dirinya mundur meningkat dari tiga konfederasi sepak bola terbesar, dalam perpecahan tanpa preseden yang mengancam akan mengubah keseimbangan olahraga ini.

Pembangkangan tiga konfederasi

Krisis ini mengungkap keretakan mendalam di dinding FIFA, di mana pembangkangan dipimpin oleh Aleksander Ceferin, Presiden Federasi Sepak Bola Eropa (UEFA), Syeikh Salman bin Ibrahim Al Khalifa, Presiden Konfederasi Sepak Bola Asia (AFC), dan Victor Montagliani, Presiden Konfederasi Sepak Bola Amerika Utara, Tengah, dan Karibia (CONCACAF).

Ketiga presiden tersebut sepakat dalam satu sikap bersama bahwa "sudah waktunya ada perubahan di puncak FIFA", sambil menuntut pengunduran diri Infantino dengan segera. Para perwakilan mereka diperkirakan akan menghadiri rapat Dewan FIFA untuk menghadapinya secara langsung.

Konfrontasi ini datang pada waktu yang sangat sensitif, karena Infantino bersiap menghadapi pemilihan untuk pencalonan kembali yang dijadwalkan pada Maret 2027 di ibu kota Maroko, Rabat, sementara batas akhir penyerahan dokumen pencalonan berakhir pada 18 November mendatang.

Sebagai indikasi bahwa oposisi mulai bergerak, pekan lalu Ramon Vega, mantan bek timnas Swiss dan klub Tottenham, mengumumkan niatnya untuk mencalonkan diri pada jabatan tersebut, namun hingga kini ia belum memastikan telah memperoleh dukungan dari lima federasi nasional, yang merupakan syarat untuk masuk ke dalam perlombaan secara resmi.

Pertarungan penggalangan dan dukungan Arab

Sebaliknya, Infantino tampak tidak menyerah, bahkan menjalani pertarungan sengit untuk menggalang dukungan agar tetap bertahan. Ia mendapat sambutan meriah dan tepuk tangan hangat saat pertemuannya dengan para pemimpin sepak bola Afrika pekan lalu di Tanjung Verde, dan ia juga mengandalkan dukungan blok Amerika Selatan dalam pemilihan di Rabat.

Meski kritik keras datang dari kepemimpinan AFC, Infantino berhasil memastikan dukungan dari blok yang cukup berpengaruh di dalam benua yang sama, terutama sekelompok negara Arab yang telah menyatakan dukungannya kepada dirinya.

Di balik rapat: uang dan penghargaan untuk Trump

Menurut sumber-sumber terpercaya kepada kantor berita "Reuters", para penentang Infantino menyadari kecilnya peluang untuk menemukan pengganti yang kuat baginya saat ini, tetapi mereka bertekad menjalankan strategi baru yang bertumpu pada mengisolasinya secara bertahap dan mengurangi kewenangannya yang luas.

Agenda rapat dewan diperkirakan akan melampaui sekadar peninjauan kesepakatan pembiayaan eksternal yang kontroversial, hingga mencakup dokumen-dokumen yang lebih sensitif, terutama:

- Cadangan keuangan FIFA yang sangat besar dan mekanisme pembagiannya kepada federasi anggota yang jumlahnya mencapai 211 federasi.

- Kerangka tata kelola dan prosedur disipliner di dalam organisasi.

- Polemik yang terus berlanjut seputar "penghargaan perdamaian" yang diberikan FIFA secara kontroversial kepada Presiden Amerika Serikat Donald Trump tahun lalu.

Usulan Infantino terkait pembiayaan eksternal menetapkan pemberian 20 juta dolar kepada federasi-federasi sebagai pembiayaan pembangunan, dengan kemungkinan memperoleh tambahan 20 juta lagi. Hal itu dijawab oleh UEFA dan CONCACAF dengan menuntut FIFA mencairkan 10 juta dolar untuk setiap federasi dari 211 federasinya secara langsung.

Mata dunia tertuju

Mengomentari momen yang menentukan ini, Emanuel Medeiros, pendiri dan CEO Aliansi Integritas Olahraga Global (SIGA), mengatakan: "Mata dunia tertuju kepada mereka. Dunia sepak bola berharap melihat sebuah dewan yang memanfaatkan peluang unik ini untuk melakukan peninjauan tata kelola yang independen, menyeluruh, dan benar-benar transparan. Kami tentu berharap melihat momentum baru dan dinamika baru."

Namun Miguel Maduro, pengacara dan politikus yang memimpin komite tata kelola FIFA pada 2016 sebelum diberhentikan oleh Infantino, tampak lebih pesimistis, dengan mengatakan: "Saya akan terkejut jika rapat Kamis menghasilkan sesuatu yang berarti."

Ia melanjutkan: "Mereka mungkin akan mengumumkan pembentukan tim kerja atau bahkan melakukan peninjauan independen, tetapi kredibilitas dari kedua proses itu akan sangat terbatas mengingat rekam jejak FIFA. Proses semacam ini, jika tidak benar-benar independen dan dapat dilaksanakan, bisa jadi hanya prosedur formalitas yang bertujuan semata-mata meredakan tekanan publik."



