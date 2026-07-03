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FBL-ASIA-C1-AL-AHLI-MACHIDA ZELVIAAFP

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Berbeda dengan tim senior... Al-Ahly memulai persiapan untuk musim baru dengan perjalanan mendadak

Al Ahli
Saudi Pro League
Arab Saudi

Apakah "Al-Raqi" akan mengulangi prestasi yang diraihnya pada dua musim terakhir?

Al-Ahli Saudi telah memulai persiapannya untuk musim sepak bola baru 2026-2027, berbeda dengan tim-tim besar di Liga Roshen Saudi—Al-Hilal, Al-Nassr, dan Al-Ittihad—melalui sebuah perjalanan yang mengejutkan.

Al-Ahli belum mengumumkan program persiapannya untuk musim baru, namun para penggemarnya dikejutkan dengan diunggahnya foto-foto melalui akun resminya di platform "X", yang memperlihatkan keberangkatan rombongan tim ke Austria, hari Jumat ini, untuk memulai pemusatan latihan di luar negeri.

Dengan demikian, Al-Ahli memulai persiapannya untuk musim baru melalui pemusatan latihan di luar negeri, berbeda dengan klub-klub seperti Al-Hilal, Al-Nassr, dan Al-Ittihad, yang memulai persiapan mereka dengan pemusatan latihan di dalam negeri, sebelum berangkat ke luar negeri pada tahap kedua atau ketiga persiapan.

Menurut surat kabar "Al-Riyadiah" dariArab Saudi, Al-Ahli akan bermarkas di kota Langenfeld, Austria, selama 13 hari, hingga 16 Juli mendatang, sebelum bertolak ke Portugal untuk menjalani pemusatan latihan baru hingga 28 Juli.

Setelah itu, Al-Ahli akan kembali ke kota Jeddah untuk memulai kompetisi di musim baru, yang meliputi Liga Roshen, Piala Khadem Al-Haramain Al-Sharifain, Piala Super Saudi, dan Liga Champions Asia Elite.

Perlu dicatat bahwa Al-Ahli mengawali musim lalu dengan sangat kuat, ketika mereka meraih Piala Super Saudi setelah absen selama 9 tahun, sebelum mengakhiri musim dengan menjuarai Liga Champions Asia Elite untuk kedua kalinya secara berturut-turut.

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