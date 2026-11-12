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Thomas Tuchel, pelatih timnas Inggris, menegaskan komitmennya untuk melanjutkan tugasnya bersama "The Three Lions" setidaknya hingga putaran final Piala Eropa 2028, sembari menekankan bahwa ia tidak berniat meninggalkan posisinya sekalipun menerima tawaran dari salah satu klub besar pada periode mendatang.

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Pada saat yang sama, pelatih asal Jerman itu mengungkapkan keinginannya untuk kembali melatih klub setelah menuntaskan tugasnya bersama timnas Inggris, sebagai isyarat bahwa pengalamannya saat ini bersama timnas bukanlah peralihan final dalam perjalanan kepelatihannya.

Pernyataan Tuchel ini muncul di tengah pembicaraan tentang kian dekatnya pelatih asal Argentina, Mauricio Pochettino, untuk menangani Manchester United menggantikan Michael Carrick, yang diperkirakan akan hengkang dalam beberapa hari ke depan, di mana pelatih timnas Amerika Serikat itu memiliki klausul penalti dalam kontraknya senilai 7 juta pound sterling.

Namun, Tuchel menjelaskan bahwa situasinya sama sekali berbeda, menegaskan tidak adanya klausul penalti yang memungkinkannya meninggalkan timnas Inggris.

Tuchel berkata dalam pernyataan yang dipublikasikan oleh jaringan "Sky Sports" asal Inggris: "Tidak ada klausul penalti, dan tidak ada niat sama sekali untuk itu. Saya telah menandatangani kontrak, dan saya ingin bertahan hingga Piala Eropa. Saya ingin mengarungi EURO. Kami masih memiliki hal-hal yang belum kami selesaikan."

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Ketika ditanya apakah benar-benar mustahil baginya meninggalkan timnas Inggris jika salah satu klub besar mengajukan tawaran kepadanya sebelum EURO 2028, pelatih Jerman itu menjawab: "Ya, saya rasa begitu."

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Tuchel: Saya ingin juara UEFA Nations League dan EURO

Tuchel memimpin timnas Inggris sejak menerima tugas tersebut, dan berhasil membawa timnya mencapai babak semifinal Piala Dunia terakhir di Amerika Serikat, sebelum menelan kekalahan menyakitkan dari Argentina.

Setelah Piala Dunia, timnas Inggris meraih tiga kemenangan dalam empat pertandingan di UEFA Nations League, termasuk kemenangan besar dengan skor 7-0 atas Kroasia, sehingga tim itu melanjutkan perjalanannya di turnamen dengan sangat kuat.

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Timnas Three Lions bersiap menghadapi Kroasia pada Kamis malam ini dalam laga matchday kelima fase grup UEFA Nations League.

Tuchel menunjukkan kepuasannya bekerja dengan kelompok pemain yang ada saat ini, dengan mengatakan: "Saya menyukai kelompok pemain yang saya miliki, saya menyukai staf teknis, dan saya memiliki para pejabat yang memercayai saya dan senang dengan cara kami bekerja."

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Ia menambahkan: "Ini banyak artinya bagi saya, dan saya tahu betul bagaimana menghargainya, karena itu saya berada di tempat yang baik. Seperti yang saya katakan, saya menyukai para pemain. Saya merindukan pemain tim saya, saya merindukan tim saya, dan saya merindukan 50 pertandingan yang tidak saya ikuti sepanjang tahun, tetapi saya haus untuk menjuarai UEFA Nations League, dan haus untuk mengarungi EURO serta berusaha memenanginya."

Tuchel berencana kembali ke klub

Meskipun menegaskan komitmennya terhadap timnas Inggris, Tuchel tidak menyembunyikan keinginannya untuk kembali melatih klub setelah tugasnya bersama timnas berakhir.

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Pelatih yang sebelumnya pernah menangani Chelsea, Bayern Munich, dan Paris Saint-Germain itu berkata: "Ya, tentu saja. Saya merindukan 50 pertandingan itu, seperti yang saya katakan. Saya merindukan menit-menit terakhir ketika semuanya berakhir. Anda keluar dua menit sebelum peluit akhir, dan itu adalah dua menit terbaik; semuanya telah berakhir, Anda berada di stadion yang penuh, lampu-lampu menyala, Anda merasakan semangat yang besar dan menjadi bagian dari semua itu."

Ia menambahkan: "Dua menit itu khususnya membuat saya cukup menyadari betapa beruntung dan bersyukurnya saya, lalu peluit akhir berbunyi dan Anda kembali ke lorong, Anda berusaha memenangkan pertandingan demi tim Anda. Dan Anda melakukan itu setiap empat hari."

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Tuchel mengisyaratkan Inggris menjadi tuan rumah final UEFA Nations League

Tuchel juga berbicara tentang kemungkinan Asosiasi Sepak Bola Inggris mengajukan permohonan untuk menjadi tuan rumah final UEFA Nations League, sebuah gagasan yang disambut baik oleh pelatih Jerman itu.

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Ia berkata: "Kami belum tahu di mana final UEFA Nations League akan digelar. Asosiasi Inggris memiliki opsi untuk mengajukan permohonan menjadi tuan rumahnya."

Tuchel menilai bahwa memainkan laga-laga turnamen di tanah Inggris dapat menjadi ujian penting menjelang Piala Eropa 2028, yang diselenggarakan oleh Inggris, terutama di tengah tekanan yang diperkirakan datang dari para pendukung lokal.

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Ia menjelaskan: "Kami pernah berbicara sebelumnya tentang kesulitan kelompok pemain ini dalam menerjemahkan apa yang mereka tampilkan saat latihan ke dalam pertandingan. Dan pelatih-pelatih lain Inggris pernah berbicara tentang beratnya jersey timnas."

Ia melanjutkan: "Piala Eropa akan digelar di tanah kami, dan tekanan yang terkait dengan turnamen ini akan sangat unik. Ini hampir seperti sebuah gladi resik, dengan bermain di hadapan pendukung kami."

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Ia menambahkan: "UEFA Nations League secara umum membantu kami. Akan luar biasa jika final digelar di sini, tetapi pertama-tama kami harus mencapai final."

Inggris saat ini menempati peringkat kedua di Grup 3, tertinggal tiga poin di belakang Spanyol yang memuncaki klasemen, dan unggul enam poin atas Kroasia yang berada di peringkat ketiga, sehingga tampak berada dalam posisi baik untuk lolos ke putaran final UEFA Nations League berikutnya.