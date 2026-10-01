Nomor punggung 7 milik Cristiano Ronaldo tidak akan dibiarkan tanpa pemilik dalam laga Portugal melawan Denmark, meski kapten tim nasional itu meninggalkan kamp "Brasil Eropa" menjelang pertandingan.

Timnas Portugal akan menghadapi tuan rumah Denmark malam ini, Kamis, dalam laga ketiga fase grup UEFA Nations League.

Daftar resmi pemain yang dirilis oleh Uni Sepak Bola Eropa "UEFA" pada pagi hari pertandingan mengungkap bahwa nomor punggung 7 akan dikenakan oleh Rafael Leao selama laga antara kedua tim di Stadion "Parken" di ibu kota Denmark, Kopenhagen.

Uefa.com

Ronaldo meninggalkan kamp timnas Portugal dengan kemarahan setelah perkembangan yang dialami tim pasca konferensi pers pelatih Jorge Jesus, dalam sebuah keputusan yang diumumkan sang pemain bahwa ia akan mengungkap alasannya "pada waktu yang tepat".

Selain ketiadaan Ronaldo, daftar pemain untuk pertandingan ini tidak menyaksikan kejutan lain pada level pemain yang dicoret.

Setelah memberikan nomor punggung Ronaldo kepada Leao, mungkin Federasi Portugal ingin menyampaikan pesan tersirat bahwa timnas tidak akan bergantung pada satu pemain, terutama karena tindakan ini datang beberapa jam setelah sebuah pernyataan singkat yang juga memicu kontroversi, yang ditafsirkan oleh para pengamat sebagai pesan tantangan kepada sang Don.

Dalam pernyataan Federasi Portugal tadi malam disebutkan: "Federasi Portugal mengumumkan bahwa Ronaldo telah meninggalkan kamp timnas, yang saat ini berlangsung di Kopenhagen. Persiapan untuk dua laga melawan Denmark dan Norwegia akan berlanjut dengan partisipasi 24 pemain yang tersisa dalam daftar. Staf teknis dan administratif tetap sepenuhnya fokus pada komitmen mendatang timnas dan pencapaian target yang telah ditetapkan."

Sikap berbeda dari Argentina dengan Messi

Keputusan Federasi Portugal untuk memberikan nomor punggung Ronaldo kepada Rafael Leao dalam laga melawan Denmark ini datang tanpa pemain Al Nassr Saudi itu mengumumkan pensiun dari timnas, berbeda dengan apa yang dilakukan Federasi Argentina terhadap Lionel Messi setelah ia mengumumkan berakhirnya perjalanannya bersama Tango.

Meski ada keputusan Messi, Lionel Scaloni, pelatih timnas Argentina, mengumumkan sebelum laga uji coba melawan Bolivia bahwa nomor punggung 10 akan tetap tanpa pemain hingga digelarnya pertandingan perpisahan bintang Argentina itu melawan Benin, yang dijadwalkan Selasa mendatang, sebagai bentuk penghormatan untuknya.

Scaloni berkata: "Hingga digelarnya laga Leo, kami tidak akan memberikan nomor 10 kepada siapa pun. Setelah itu kita lihat nanti."

Dengan demikian, timnas Argentina mempertahankan nomor punggung yang dikenakan Messi selama bertahun-tahun, setidaknya hingga pertandingan perpisahannya, sementara Portugal memilih untuk langsung memberikan nomor punggung 7 kepada Rafael Leao dalam laga pertama timnas setelah Ronaldo meninggalkan kampnya.