Pelatih asal Spanyol, Xavi Hernandez, membela keputusannya memanggil Crysencio Summerville, pemain Al Hilal, dan Tijjani Reijnders, bintang Al Qadsiah, ke skuad timnas Belanda, meski keduanya pindah dari Liga Primer Inggris ke Liga Roshn Arab Saudi, seraya menegaskan bahwa kriteria pemilihan baginya berkaitan dengan performa pemain, bukan nama kompetisi tempatnya bermain.

Pernyataan Xavi ini disampaikan dalam konferensi pers yang digelar hari Senin ini, di tengah perdebatan seputar keputusan memanggil Summerville dan Reijnders, setelah pemain pertama pindah dari West Ham ke Al Hilal, sementara Reijnders meninggalkan Manchester City menuju Al Qadsiah, sehingga keduanya menjadi salah satu nama Belanda paling menonjol yang memilih menjalani petualangan baru di luar Eropa.

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Ketika ditanya tentang kepindahan para pemain dari Liga Inggris ke Liga Arab Saudi, dan apakah hal itu merupakan perubahan besar dalam level persaingan, Xavi menjawab: "Tetapi itu bukan kepindahan besar. Saya rasa jika Anda mengikuti Liga Arab Saudi, Anda akan menemukan bahwa liga itu tidak buruk," sebagai isyarat bahwa ia tidak melihat bermain di Liga Roshn sebagai alasan yang cukup untuk mencoret pemain dari perhitungan timnas.

Salah seorang jurnalis mencoba menegaskan adanya perbedaan antara Liga Inggris dan Liga Arab Saudi, dan Xavi menjawab: "Tidak masalah, itu sepak bola profesional. Jika ia tampil bagus dan cocok untuk tim, apa masalahnya?", seraya menegaskan bahwa level pemain dan kondisi teknisnya adalah yang menentukan kemungkinan tampilnya bersama timnas.

Pelatih asal Spanyol itu menunjukkan bahwa pengalamannya sebelumnya di kawasan tersebut memberinya pengetahuan khusus tentang karakter sepak bola Teluk, katanya: "Saya pernah bermain di liga yang saya kenal; saya berada di Qatar selama 6 tahun, jadi tidak ada masalah bagi saya," seraya menjelaskan bahwa penilaiannya tidak berhenti pada nama liga atau klub tempat pemain itu bermain.

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Xavi menambahkan, menanggapi pertanyaan tentang perbedaan level pertandingan antara Liga Inggris dan Liga Arab Saudi: "Tetapi Liga Arab Saudi ikut serta di Liga Champions Asia dan itu juga sulit. Anda harus mengikuti liga itu," seraya menegaskan bahwa penilaian terhadap suatu kompetisi harus dilakukan dengan mengikutinya dan mengetahui level persaingan yang dijalani klub-klubnya.

Pernyataan Xavi ini menegaskan bahwa pandangannya terhadap para pemain profesional di Liga Arab Saudi sama sekali berbeda dengan pendahulunya, Ronald Koeman, setelah ia memilih memberikan kepercayaan kepada Reijnders dan Summerville dan memanggil keduanya ke skuad timnas, meski keduanya pindah dari Liga Inggris ke Liga Roshn, dengan menempatkan level pemain dan kemampuannya memberikan nilai tambah sebagai kriteria pemilihan terdepan.