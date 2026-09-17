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Berbeda dengan kebijakan Deschamps: Zidane mengambil keputusan berani sebelum pengumuman skuad Prancis

France
Z. Zidane
D. Deschamps
Prancis

Pendekatan baru dari Zizou

Pelatih tim nasional Prancis, Zinedine Zidane, berniat mengumumkan skuad perdananya besok, Jumat, sebagai persiapan memulai pemusatan latihan Les Bleus selama jeda internasional.

Sejak ditunjuk sebagai direktur teknik tim nasional Prancis menggantikan Didier Deschamps usai berakhirnya Piala Dunia, Zidane bekerja keras dan tekun. Ia telah membentuk staf kepelatihannya dan mengasah keterampilan mereka, serta menggelar sejumlah pertemuan kerja di Paris dan Madrid, tempat tinggalnya, menurut jaringan "RMC Sport"


Sejumlah anggota tim Zidane saat ini berada di Clairefontaine (markas pemusatan latihan tim nasional Prancis) untuk mempersiapkan secara optimal kedatangan para pemain internasional Prancis yang terpilih dan meminimalkan gangguan pada rutinitas harian mereka.

Sebagaimana disebutkan jaringan yang sama, Zidane bersikeras menerapkan gayanya sendiri pada pemusatan latihan perdananya sebagai direktur teknik Prancis. Dengan bantuan staf kepelatihan yang baru, ia berupaya mengendalikan sebisa mungkin jalannya hari-hari pertama pemusatan latihan, dengan tujuan mengurangi kemunculan mereka di hadapan pers.

Karena itulah, para jurnalis tidak akan diizinkan menghadiri prosesi tradisional para pemain saat mereka tiba di Clairefontaine.

Kebiasaan ini selalu memicu perdebatan luas, terutama terkait pakaian para pemain, dan jelas bahwa Zidane ingin mengakhirinya untuk saat ini.

Sementara itu, jaringan "Foot Mercato" menggambarkan keputusan Zidane sebagai keputusan yang berani, seraya menyebutkan bahwa hal itu merupakan pemutusan dengan pendekatan yang sebelumnya diterapkan Didier Deschamps.

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