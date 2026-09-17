Berbeda dengan kebijakan Deschamps: Zidane ambil keputusan berani sebelum pengumuman skuad Prancis

Zinedine Zidane, pelatih timnas Prancis, berniat mengumumkan skuad pertamanya besok, Jumat, sebagai persiapan memulai pemusatan latihan Les Bleus selama jeda internasional.

Sejak penunjukan Zidane sebagai direktur teknik timnas Prancis menggantikan Didier Deschamps usai Piala Dunia berakhir, ia bekerja keras dan tekun dengan membentuk tim kepelatihannya serta mengasah keterampilannya. Ia juga menggelar sejumlah pertemuan kerja di Paris dan Madrid, tempat tinggalnya, menurut jaringan "RMC Sport"





Sebagian anggota tim Zidane saat ini berada di Clairefontaine (markas pemusatan latihan timnas Prancis) untuk mempersiapkan secara optimal kedatangan para pemain internasional Prancis yang terpilih dan meminimalkan gangguan pada rutinitas harian mereka.

Sebagaimana disebutkan jaringan yang sama, Zidane bersikeras menerapkan gayanya dalam pemusatan latihan pertamanya sebagai direktur teknik Prancis. Dengan bantuan staf kepelatihan baru, ia berupaya mengendalikan sebisa mungkin jalannya hari-hari pertama pemusatan latihan, dengan tujuan mengurangi kemunculan mereka di hadapan pers.

​​Karena itu, para jurnalis tidak akan diizinkan menyaksikan iring-iringan tradisional para pemain saat mereka tiba di Clairefontaine.

Kebiasaan ini selama ini kerap memicu kontroversi luas, terutama terkait pakaian para pemain, dan jelas bahwa Zidane ingin mengakhirinya untuk saat ini.

Sementara itu, jaringan "Foot Mercato" menggambarkan keputusan Zidane sebagai langkah berani, sembari menyebut bahwa hal itu merupakan pemutusan dari pendekatan yang sebelumnya diterapkan Didier Deschamps.

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