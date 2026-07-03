Berbeda dengan isyarat yang dilontarkan saudari perempuannya... Cristiano: Pensiun? Saya tidak lagi mengambil keputusan di bawah tekanan

Cristiano Ronaldo mengungkapkan perasaannya yang campur aduk setelah membawa timnas Portugal lolos ke babak 16 besar Piala Dunia 2026, menyusul kemenangan dramatis 2-1 atas Kroasia, dalam pertandingan di mana ia akhirnya mencetak gol pertamanya di babak gugur turnamen tersebut.

Ronaldo terpilih, untuk kedua kalinya di edisi ini, sebagai pemain terbaik pertandingan berkat perannya yang menentukan saat menghadapi Kroasia yang dipimpin Luka Modrić, seperti yang terjadi saat melawan Uzbekistan di babak penyisihan grup. Sementara itu, “El Don” berbicara kepada media setelah menerima penghargaan tersebut, menyinggung beberapa topik.

Surat kabar Portugal “A Bola” sebelumnya mengutip pernyataan Katia Aveiro, saudara perempuan Ronaldo, yang menyiratkan bahwa karier internasionalnya mungkin sudah mendekati akhir, sebelum pertandingan di mana Portugal mengalahkan Kroasia 2-1. Setelah pertandingan, Ronaldo menanggapi pernyataan tersebut.

Ronaldo menegaskan bahwa pembicaraan mengenai masa depannya “belum penting saat ini”, sambil menambahkan: “Saya akan memiliki waktu untuk membicarakan hal ini setelah menang atau kalah di turnamen ini; saya akan berdiskusi dengan keluarga saya, lalu mengambil keputusan yang paling tepat.”

Ia menambahkan: “Saya tidak lagi mengambil keputusan saat emosi sedang memuncak; sekarang semuanya dilakukan dengan tenang. Yang terpenting bagi saya saat ini adalah menikmati masa kini dan membantu tim nasional.”

Dalam gestur yang mengharukan, Ronaldo mendedikasikan lolosnya tim ini kepada rekan setimnya yang telah meninggal, Diogo Jota, dengan mengatakan: “Ini hari yang istimewa bagi Jota, yang sedang menonton kami dari atas sana. Kami tahu dia bersama kami, dan sudah sepantasnya kami menang hari ini untuk menghormatinya dengan cara terbaik.” Ronaldo pun merayakan lolosnya tim dengan mengenakan jersey nomor 21 milik Jota.

Ronaldo menutup pernyataannya dengan berbicara tentang kapten Kroasia: “Ya, saya telah berpamitan dengannya. Dia tetap seorang legenda di dunia sepak bola, dan kami sebaya. Saya sangat menghormati Modrić atas kontribusinya di dunia sepak bola.”