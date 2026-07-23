Paolo Maldini, direktur teknik baru Federasi Sepakbola Italia, bersama penasihatnya Leonardo, mengungkap kabar terbaru seputar upaya yang tengah berlangsung untuk memilih pelatih baru timnas Azzurri, seraya menegaskan bahwa federasi sebenarnya telah menjalin komunikasi dengan pelatih lain selain Pep Guardiola yang namanya beredar dalam berbagai laporan media.

Pernyataan keduanya disampaikan dalam sebuah konferensi pers usai pertemuan yang mempertemukan presiden Federasi Sepakbola Italia, Giovanni Malago, dengan asosiasi klub-klub Serie A. Dalam kesempatan itu, para hadirin menolak mengungkap identitas pelatih yang akan datang, dan hanya membahas gambaran proyek teknis timnas.

Maldini mengatakan, sebagaimana dikutip situs "Football Italia" pada hari Kamis ini, bahwa federasi berharap dapat menuntaskan urusan pelatih dalam beberapa hari ke depan, tetapi ia menekankan bahwa ketergesaan tidak akan mengorbankan kualitas pilihan.

Ia menambahkan: "Hal yang ideal adalah merekrut pelatih sebelum akhir pekan, tetapi yang lebih baik dari itu adalah menunggu sosok yang benar-benar kami inginkan. Ada urgensi, tetapi bukan urgensi yang mendorong kami mengambil keputusan tergesa-gesa."

Di sisi lain, Leonardo menjelaskan bahwa federasi bekerja berdasarkan visi yang jelas untuk membangun kembali sepakbola Italia, seraya menegaskan bahwa proses pemilihan tidak sebatas pada nama pelatih saja, melainkan mencakup pembangunan sebuah proyek yang menyeluruh untuk masa depan.

Maldini mengungkapkan bahwa federasi sebenarnya telah mulai menjalin komunikasi dengan sejumlah pelatih terkemuka di dunia, dengan mengatakan: "Kami tidak bisa menyangkal bahwa kami berbicara dengan Carlo Ancelotti sebelum menghubungi Pep Guardiola. Wajar saja bila kami memulai dengan mereka yang kami anggap terbaik di dunia, untuk mengetahui sejauh mana mereka tersedia."

Meski demikian, kedua pejabat tersebut tidak memberikan detail apa pun mengenai hasil komunikasi itu maupun sikap Guardiola terkait kesediaannya menerima tugas tersebut, terlebih karena Ancelotti baru-baru ini memperpanjang kontraknya dengan timnas Brasil, yang membuat kepergiannya saat ini menjadi hal yang sangat sulit.

Sejumlah laporan media sebelumnya mengindikasikan bahwa Guardiola cenderung menolak jabatan tersebut, setelah ia meminta gaji besar mencapai 20 juta euro per tahun, yang merupakan dua kali lipat dari jumlah yang ditawarkan pihak Italia.

Maldini menegaskan bahwa keputusannya menerima jabatan sebagai direktur teknik Federasi Sepakbola Italia datang setelah pemikiran yang panjang, seraya menjelaskan bahwa proyek baru inilah alasan utama di balik persetujuannya.

Ia mengatakan: "Saya merasakan besarnya tanggung jawab ini, itulah sebabnya butuh waktu hingga saya yakin. Ketika timnas Italia memanggilmu, sulit rasanya untuk menolak."

Ia menambahkan bahwa hubungan panjangnya dengan Leonardo, serta kesamaan pandangan dan visi di antara keduanya, turut membentuk proyek baru ini.

Pada gilirannya, Leonardo menegaskan bahwa tujuannya tidak sebatas menunjuk seorang pelatih baru, melainkan merumuskan ulang filosofi sepakbola Italia, melalui penyatuan kerja antara timnas senior, timnas kelompok usia, dan akademi-akademi; sebuah sistem yang menurutnya selama beberapa tahun terakhir tidak memiliki strategi yang terpadu.

Ia menjelaskan bahwa federasi berupaya menetapkan prinsip-prinsip teknis yang jelas, dimulai dari akademi dan berlanjut hingga timnas senior, dengan fokus pada pengembangan pemain secara teknis dan mendorong mereka untuk bermain menyerang serta berinisiatif. Ia menilai sepakbola Italia tertinggal dalam aspek ini dibandingkan sejumlah negara lain.

Leonardo juga menekankan bahwa pelatih baru harus selaras dengan visi ini, seraya menegaskan bahwa tolok ukur utama bukanlah sekadar nama, melainkan sejauh mana pemikirannya sejalan dengan proyek teknis yang tengah dijalankan federasi.

Ia menutup pernyataannya dengan menyebutkan bahwa membangun proyek ini membutuhkan waktu, tetapi pada saat yang sama ia menegaskan perlunya bergerak cepat dalam mempersiapkan timnas senior, di tengah agenda resmi mendatang yang menanti Italia.