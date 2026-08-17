Dalam langkah yang belum pernah terjadi sebelumnya, Jose Mourinho memutuskan bahwa kepulangannya ke Santiago Bernabeu berlangsung tanpa keriuhan, tanpa konferensi yang berapi-api, dan tanpa acara presentasi. Kesunyian total yang menyembunyikan di baliknya sebuah rencana matang untuk menghindari pengulangan kesalahan terbesar yang mengakhiri era pertamanya di Madrid.

Dua bulan lalu, Real Madrid resmi mengumumkan kembalinya Jose Mourinho untuk memimpin tim, dan sejak saat itu klub memilih bungkam total. Tidak ada presentasi resmi untuk Mourinho, tidak ada pula presentasi untuk salah satu transfer baru yang dilakukan klub dalam beberapa pekan terakhir, terutama Bernardo Silva dan Marc Cucurella, di samping 4 pemain lain yang bergabung dengan pasukan Los Blancos.

Tanpa Presentasi, dan Bernabeu Jadi Panggungnya

Menurut apa yang diungkap Hector Gonzalez dalam program "Carrusel Deportivo", klub sama sekali tidak berniat menggelar acara presentasi apa pun. Ia mengatakan: "Real Madrid bermain pada hari Sabtu di kandang lawan menghadapi Espanyol dalam pembukaan La Liga, kemudian menjamu Sociedad di kandang pada tanggal 26 bulan ini. Pada hari itu, para pendukung di Bernabeu akan menyaksikan enam pemain baru dan Mourinho untuk pertama kalinya di kandang mereka."

Ia melanjutkan: "Sumber yang dekat dengan sang pelatih menegaskan bahwa keputusan ini datang atas permintaan langsung dari Mourinho sendiri. Pria yang dahulu dipaksa oleh Benfica untuk tampil di media, kini ingin sepenuhnya menjauh dari sorotan."

Mengapa Mourinho Memilih Menghilang?

Di sinilah muncul penjelasan dari jurnalis Spanyol terkenal, Tomas Roncero, yang menguraikan motif sebenarnya dari Mourinho. Ia mengatakan: "Mungkin ia merasa bahwa dirinya sudah diperkenalkan kepada klub, dan ia benar-benar memahami pengaruhnya, karena ia bukan pelatih biasa. Selain alasan-alasan sepak bola, sebagai salah satu tokoh besar dalam olahraga ini, ia memiliki kepribadian yang istimewa, dan kita tahu bahwa dalam konferensi pers ia bisa ditanya tentang hal-hal yang tak terhitung banyaknya, dan bisa berujung pada dirinya menjadi sedikit tajam."

Ia menuturkan: "Karena itulah, hingga kini ia memilih bungkam, dan hanya cukup dengan beberapa menit pernyataan kepada media resmi klub, lalu kembali ke rumahnya. Dan jika ia mempertahankan ketenangan ini sepanjang musim, itu tidak akan buruk bagi Real Madrid."

Mourinho yang Baru, Gairah yang Sama dengan Wajah Berbeda

Roncero mengakui bahwa kesunyian ini bisa merugikan daya tarik media, tetapi sebagai gantinya, itu adalah pelampung penyelamat bagi Mourinho untuk menghindari terulangnya skenario 2013.

Ia menunjukkan: "Bagi kami sebagai jurnalis, ini adalah hal yang buruk, karena penghidupan kami bergantung pada apa yang dikatakan para pemain dan pelatih kepada kami. Namun saya rasa ia menyadari bahwa mengurangi kemunculannya di media dapat mencegahnya mengulang kesalahan-kesalahan yang ia lakukan pada periode pertamanya. Terutama pada tahun ketiganya, yang merupakan tahun terburuknya, dan yang berujung pada kepergiannya."

Roncero menutup dengan menegaskan bahwa perubahan itu hanya menyangkut sisi luarnya saja: "Di balik pintu-pintu yang tertutup, Mourinho tetap sosok yang menuntut, yang mempersiapkan pertandingan dengan gairah besar, yang mencermati setiap detail, dan yang membuat para pemain benar-benar bersemangat. Di dalam ruang ganti, ia tetap tegas dan menuntut disiplin tinggi. Segalanya berjalan seperti biasa, tetapi di luar itu, kita akan melihatnya lebih jarang tampil di media dan pers."