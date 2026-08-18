Berbeda dari yang diumumkan: Vieira memicu perpecahan di dalam Federasi Sepakbola Senegal

Langkah Federasi Sepak Bola Senegal yang pada hari Selasa mengumumkan penunjukan pelatih asal Prancis, Patrick Vieira, sebagai direktur teknik baru tim nasional tidak berlangsung mulus di dalam lingkungan federasi, meskipun langkah tersebut telah diperkirakan sejak beberapa hari lalu.

Pengumuman resmi mengenai penunjukan Vieira datang sehari setelah pertemuan darurat komite eksekutif Federasi Sepak Bola Senegal, yang digelar melalui teknologi konferensi video, pada Senin malam kemarin.

Federasi Senegal menyatakan dalam pernyataan resmi: "Federasi Sepak Bola Senegal mengumumkan kepada publik, media, dan seluruh pelaku sepak bola bahwa komite daruratnya menggelar pertemuan luar biasa melalui teknologi konferensi video pada Senin 17 Agustus 2026, tepat pukul tiga sore."

Pernyataan itu menambahkan: "Setelah melalui pertimbangan, komite darurat secara aklamasi menyetujui penunjukan Patrick Vieira di posisi pelatih tim nasional senior Senegal."

Aklamasi hanya di atas kertas?

Meskipun Federasi Senegal menegaskan bahwa keputusan penunjukan Vieira memperoleh persetujuan aklamasi dari para anggota komite darurat, aklamasi ini tidak mencerminkan, menurut laporan pers Senegal, kenyataan yang terjadi di dalam pertemuan tersebut maupun pada hari-hari sebelumnya.

Menurut informasi dari jurnalis investigatif Khadim Diakhaté, yang dimuat surat kabar Senegal "L'Observateur", pemilihan pelatih asal Prancis itu pada awalnya memicu "perdebatan sengit" dan "ketegangan" di antara para anggota komite eksekutif.

Sebagaimana dilaporkan situs "Afrik Foot", penolakan tersebut tidak hanya terkait dengan sosok Vieira, sebab sebagian anggota federasi tidak sepenuhnya yakin dengan profil pelatih asal Prancis itu, yang perjalanan kepelatihannya mengalami kemunduran dalam beberapa musim terakhir, terutama setelah pengalaman terakhirnya bersama Genoa. Namun, poin yang paling memicu kontroversi adalah cara pengelolaan proses penunjukan tersebut.

Laporan menyebutkan bahwa sejumlah anggota komite eksekutif melontarkan kritik kepada Presiden Federasi Sepak Bola Senegal, Abdoulaye Fall, karena mengelola proses tersebut secara sepihak dan tidak cukup melibatkan para anggota komite eksekutif dalam proses pemilihan pelatih baru.

Perselisihan itu, menurut laporan, melampaui persoalan pemilihan Vieira hingga menyentuh perdebatan yang lebih luas terkait cara pengelolaan federasi, serta penghormatan terhadap aturan organisasi dan prosedur yang berlaku di dalamnya.

Vieira menghadapi tugas baru

Federasi Senegal diperkirakan akan memperkenalkan pelatih barunya kepada media pada waktu yang belum ditentukan, karena federasi menjelaskan bahwa tanggal konferensi pers "akan menjadi subjek pengumuman berikutnya".

Vieira, yang berusia 50 tahun, pada periode mendatang akan memulai konsultasinya dengan para pejabat federasi mengenai penyusunan staf kepelatihannya, sebagai persiapan untuk memulai tugasnya secara resmi bersama "Lions of Teranga".

Pelatih asal Prancis itu diperkirakan akan menerima gaji bulanan sebesar 35 juta franc Afrika, atau setara sekitar 53.357 euro.