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Gerard López, mantan pelatih tim cadangan Barcelona, hadir di hadapan Pengadilan Tingkat Pertama Nomor 1 di Barcelona untuk memberikan kesaksiannya dalam perkara yang dikenal sebagai "kasus Negreira".

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Surat kabar Sport menyebutkan bahwa Lopez mengakui di hadapan pengadilan bahwa ia menerima laporan-laporan terkait wasit yang disusun oleh mantan wakil ketua komite teknis wasit, Jose Maria Enriquez Negreira, beserta putranya, ketika ia menangani tim cadangan Barcelona, seraya menegaskan bahwa laporan tersebut bermanfaat baginya dalam mempersiapkan pertandingan.

Dalam konteks ini, Lopez menjelaskan, menurut sumber-sumber peradilan, bahwa selama masa kerjanya bersama tim cadangan Barcelona, antara tahun 2015 dan 2018, teknologi asisten wasit video belum ada, sehingga dibutuhkan informasi terkait seluruh aspek permainan, dan aspek perwasitan merupakan salah satunya.

Ia menambahkan bahwa para wasit yang memimpin pertandingan di kategori-kategori ini, yang berada di bawah divisi utama, tidak dikenal secara luas, dan laporan-laporan yang mereka terima dari klub memungkinkan dirinya dan tim teknisnya untuk mengetahui standar-standar perwasitan; seperti mengetahui wasit yang lebih atau kurang cenderung mengeluarkan kartu, atau yang lebih atau kurang bersedia berdialog dengan para pemain, sebagai contoh.

Lopez juga menunjukkan bahwa semua tim ingin memperoleh informasi terkait wasit ini sebelumnya, demi mempersiapkan pertandingan dengan lebih baik.

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Selain Lopez, Toni Alonso, mantan manajer tim cadangan Barcelona selama 32 tahun, juga memberikan kesaksiannya, dan ia pun mengakui keberadaan laporan-laporan ini, menurut sumber-sumber peradilan.

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Pengadilan menyelidiki pembayaran yang mencapai sekitar 8 juta euro, yang dibayarkan oleh berbagai dewan direksi klub Barcelona antara tahun 2001 dan 2018 kepada mantan wakil ketua komite teknis wasit, Jose Maria Enriquez Negreira, sebagai imbalan untuk memperoleh laporan-laporan terkait wasit.

Putranya, Javier Enriquez Romero, juga menyusun dokumen-dokumen ini, dan ia pun menjadi terdakwa dalam kasus tersebut.

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Barcelona selalu membela posisinya dengan mengatakan bahwa laporan-laporan ini bertujuan untuk menganalisis profil pribadi para wasit yang ditunjuk untuk memimpin pertandingan Liga dan Piala, yang memungkinkan tim teknis untuk mengenali kecenderungan dan standar mereka dalam memimpin pertandingan.

Namun, mantan pelatih tim utama Barcelona, Luis Enrique dan Ernesto Valverde, membantah dalam kesaksian mereka di hadapan pengadilan bahwa mereka menerima laporan-laporan ini atau melihatnya, dan menegaskan bahwa mereka tidak membutuhkannya.

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Kejaksaan berpendapat bahwa pembayaran yang dilakukan oleh Barcelona bertujuan, berdasarkan dugaan, untuk memengaruhi komite teknis wasit, dan bukan sebagai imbalan untuk memperoleh konsultasi perwasitan.

Oleh karena itu, kejaksaan menganggap bahwa mantan presiden klub, seperti Sandro Rosell dan Josep Maria Bartomeu, serta mantan direktur Oscar Grau dan Albert Soler, mungkin telah melakukan tindak pidana korupsi di bidang olahraga, pengelolaan yang tidak jujur, dan pemalsuan dokumen komersial.

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Sumber-sumber peradilan menjelaskan kepada surat kabar ini bahwa penyelidikan peradilan hampir selesai, menunggu penerimaan sejumlah dokumen dari klub Barcelona dan kantor pajak, di samping laporan-laporan mengenai kondisi kesehatan Negreira, yang menderita gangguan kognitif neurologis parah yang sesuai dengan penyakit Alzheimer.

Setelah itu, berakhirnya penyelidikan mungkin akan diumumkan, agar pengadilan dapat memutuskan apakah terdapat indikasi dilakukannya tindak pidana, sebelum kasus tersebut dilimpahkan ke persidangan atau tidak.