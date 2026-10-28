Seorang pembaca gerak bibir mengungkap kata-kata yang disampaikan pelatih kepala Arsenal, Mikel Arteta, kepada pemain muda Max Dowman, setelah pengusirannya kemarin, melawan Fleetwood Town di babak 16 besar Piala Liga Inggris "Carabao".

Dowman tampil apik sepanjang pertandingan, namun ia diusir pada menit ke-86, akibat menendang Harrison Neal, dan tak lama kemudian terjadi keributan antarpemain dari kedua kubu sebagai respons atas hal tersebut.

Saat Dowman melintas di dekat Arteta, pelatih asal Spanyol itu terlihat mengatakan sesuatu kepada pemain muda berusia 16 tahun tersebut.

Di tengah dugaan yang mengarah bahwa Arteta melontarkan kata-kata pedas kepada Dowman, mengingat kemarahannya yang luar biasa atas pengusiran itu, pakar pembaca gerak bibir, Nicola Hickling, mengungkap apa yang ia yakini dikatakan kepada Dowman saat ia keluar dari lapangan.

Menurut situs Football London, ia mengungkap bahwa Arteta berkata kepada pemain itu: "Masuk ke ruang ganti, Max."

Klub lawan yang bermain di kasta keempat itu menghadirkan kejutan besar, dengan menyingkirkan Arsenal lewat adu penalti (5-3) setelah bermain imbang 1-1 dalam waktu normal.

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