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Konfederasi Sepak Bola Afrika (CAF) berbalik arah secara drastis dengan memastikan Piala Afrika akan kembali digelar setiap dua tahun, sesuai siklus tradisionalnya. Perubahan kebijakan besar ini terjadi hanya beberapa bulan setelah badan tersebut mengisyaratkan peralihan ke format empat tahunan.

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CAF batalkan rencana Liga Bangsa-Bangsa Afrika

CAF semula berniat mengganti jadwal rutin Piala Afrika dengan kompetisi baru bernama Liga Bangsa-Bangsa Afrika. Namun, para petinggi CAF menilai kompetisi yang diusulkan itu membutuhkan beberapa tahun untuk menjadi layak secara finansial dan mampu membiayai dirinya sendiri.

Karena itu, badan sepakbola tersebut secara resmi membatalkan rencana penyelenggaraan setiap empat tahun yang diperkenalkan pada Desember. Piala Afrika akan tetap digelar setiap dua tahun, meski jadwalnya sudah lama berbenturan dengan musim klub Eropa.

Penyusunan jadwal masih menjadi tantangan logistik besar bagi penyelenggara. Piala Dunia Antarklub FIFA yang kini diperluas menjadi 32 tim dan berlangsung pada Juni serta Juli memaksa CAF kembali menggelar turnamen utama Afrika itu di tengah berlangsungnya kompetisi domestik Eropa.

Motsepe jelaskan pertimbangan komite eksekutif

Presiden CAF Patrice Motsepe menjelaskan bahwa kembali ke jadwal semula sejalan dengan kepentingan ekonomi dan olahraga Afrika secara lebih luas. Pengurus CAF menyadari perlunya mempertahankan turnamen yang sudah mapan dan menguntungkan itu saat ini.

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"Keputusan Komite Eksekutif untuk kembali menyelenggarakan Piala Afrika setiap dua tahun bertujuan memajukan, melindungi, dan memperjuangkan kepentingan sepakbola Afrika serta 54 asosiasi anggota CAF, juga kepentingan pemain Afrika yang membela klub di luar benua ini," kata Motsepe dalam sebuah pernyataan.

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Sengketa hukum membayangi turnamen

Perubahan rencana ini terjadi ketika persoalan yang timbul dari final dramatis 2025 di Rabat belum terselesaikan. Senegal meraih kemenangan 1-0 lewat babak tambahan waktu, tetapi Komite Banding CAF menetapkan tuan rumah Maroko menang 3-0 melalui keputusan WO pada Maret setelah menyatakan bahwa aksi meninggalkan lapangan selama 14 menit merupakan tindakan menyerah.

Direktur Jenderal CAS Matthieu Reeb membahas sengketa hukum yang masih berlangsung terkait gelar tersebut. "Saya tahu ini penantian panjang bagi para penggemar, beberapa bulan setelah final antara Senegal dan Maroko. Saya memperkirakan putusan akan keluar bukan hari ini, bukan besok, melainkan beberapa hari setelahnya," ujar Reeb. "Fakta-faktanya sudah ditetapkan dan jelas, sementara pembahasan akan menyangkut sejumlah persoalan prosedural dan aspek hukum."

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Pengadilan tersebut kemudian mengonfirmasi bahwa majelis arbitrase yang terdiri dari tiga orang membutuhkan waktu lebih lama untuk mengeluarkan putusan yang mengikat. Dalam pernyataannya, CAS menyebut: "Proses ini akan memerlukan beberapa pekan, dengan putusan CAS diperkirakan keluar pada akhir November 2026."

Menatap 2027 dan tahun-tahun berikutnya

Sembari menunggu putusan akhir CAS, CAF juga harus mempersiapkan turnamen utamanya berikutnya. Kenya, Tanzania, dan Uganda akan menjadi tuan rumah bersama untuk edisi 2027.

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Turnamen berikutnya telah dijadwalkan pada 2028, 2031, dan 2033. Penyelenggara sengaja mengosongkan jadwal 2030 untuk menghindari bentrok langsung dengan Piala Dunia FIFA yang menandai seratus tahun penyelenggaraannya.