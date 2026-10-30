Apakah kamu berusia 24 atau lebih?

Bantu kami memverifikasi usia Anda dengan memberikan jawaban yang jujur. Situs ini berisi iklan perjudian untuk 24+.

Konten yang dibatasi usia

Anda belum cukup umur untuk melihat konten taruhan. Anda akan dialihkan ke halaman utama.

alt
LiveTiket
Iklan
FBL-AFR-2025-MATCH 52-SEN-MARGetty Images
Muhammad Zaki
Diterjemahkan oleh

Berbalik arah soal Piala Afrika! CAF batalkan rencana kontroversial penyelenggaraan empat tahun sekali dan kembalikan jadwal tradisional dua tahunan

Ikuti GOAL di Google

Konfederasi Sepak Bola Afrika (CAF) berbalik arah secara drastis dengan memastikan Piala Afrika akan kembali digelar setiap dua tahun, sesuai siklus tradisionalnya. Perubahan kebijakan besar ini terjadi hanya beberapa bulan setelah badan tersebut mengisyaratkan peralihan ke format empat tahunan.

Iklan

CAF batalkan rencana Liga Bangsa-Bangsa Afrika

CAF semula berniat mengganti jadwal rutin Piala Afrika dengan kompetisi baru bernama Liga Bangsa-Bangsa Afrika. Namun, para petinggi CAF menilai kompetisi yang diusulkan itu membutuhkan beberapa tahun untuk menjadi layak secara finansial dan mampu membiayai dirinya sendiri.

Karena itu, badan sepakbola tersebut secara resmi membatalkan rencana penyelenggaraan setiap empat tahun yang diperkenalkan pada Desember. Piala Afrika akan tetap digelar setiap dua tahun, meski jadwalnya sudah lama berbenturan dengan musim klub Eropa.

Penyusunan jadwal masih menjadi tantangan logistik besar bagi penyelenggara. Piala Dunia Antarklub FIFA yang kini diperluas menjadi 32 tim dan berlangsung pada Juni serta Juli memaksa CAF kembali menggelar turnamen utama Afrika itu di tengah berlangsungnya kompetisi domestik Eropa.

Motsepe jelaskan pertimbangan komite eksekutif

Presiden CAF Patrice Motsepe menjelaskan bahwa kembali ke jadwal semula sejalan dengan kepentingan ekonomi dan olahraga Afrika secara lebih luas. Pengurus CAF menyadari perlunya mempertahankan turnamen yang sudah mapan dan menguntungkan itu saat ini.

Iklan
Iklan

"Keputusan Komite Eksekutif untuk kembali menyelenggarakan Piala Afrika setiap dua tahun bertujuan memajukan, melindungi, dan memperjuangkan kepentingan sepakbola Afrika serta 54 asosiasi anggota CAF, juga kepentingan pemain Afrika yang membela klub di luar benua ini," kata Motsepe dalam sebuah pernyataan.

Topik Terkait

Pertandingan berikutnya
SEN

SEN

Africa Cup of Nations Qualification

12 Nov 2026

SUD

SUD

MAR

MAR

Africa Cup of Nations Qualification

13 Nov 2026

NER

NER

Sengketa hukum membayangi turnamen

Perubahan rencana ini terjadi ketika persoalan yang timbul dari final dramatis 2025 di Rabat belum terselesaikan. Senegal meraih kemenangan 1-0 lewat babak tambahan waktu, tetapi Komite Banding CAF menetapkan tuan rumah Maroko menang 3-0 melalui keputusan WO pada Maret setelah menyatakan bahwa aksi meninggalkan lapangan selama 14 menit merupakan tindakan menyerah.

Direktur Jenderal CAS Matthieu Reeb membahas sengketa hukum yang masih berlangsung terkait gelar tersebut. "Saya tahu ini penantian panjang bagi para penggemar, beberapa bulan setelah final antara Senegal dan Maroko. Saya memperkirakan putusan akan keluar bukan hari ini, bukan besok, melainkan beberapa hari setelahnya," ujar Reeb. "Fakta-faktanya sudah ditetapkan dan jelas, sementara pembahasan akan menyangkut sejumlah persoalan prosedural dan aspek hukum."

Iklan

Pengadilan tersebut kemudian mengonfirmasi bahwa majelis arbitrase yang terdiri dari tiga orang membutuhkan waktu lebih lama untuk mengeluarkan putusan yang mengikat. Dalam pernyataannya, CAS menyebut: "Proses ini akan memerlukan beberapa pekan, dengan putusan CAS diperkirakan keluar pada akhir November 2026."

Menatap 2027 dan tahun-tahun berikutnya

Sembari menunggu putusan akhir CAS, CAF juga harus mempersiapkan turnamen utamanya berikutnya. Kenya, Tanzania, dan Uganda akan menjadi tuan rumah bersama untuk edisi 2027.

Iklan

Turnamen berikutnya telah dijadwalkan pada 2028, 2031, dan 2033. Penyelenggara sengaja mengosongkan jadwal 2030 untuk menghindari bentrok langsung dengan Piala Dunia FIFA yang menandai seratus tahun penyelenggaraannya.

Meliput sepakbola sejak pertengahan 2021, Zaki memulai kariernya di GOAL Indonesia dengan fokus pada liputan kompetisi Eropa. Dari sana, perjalanannya mengalir ke berbagai lapis ruang redaksi: dari menulis berita harian dengan ritme cepat, menyusun analisis taktik yang rinci, hingga merangkai feature panjang tentang kisah-kisah para legenda, mereka yang mulai dilupakan sepakbola, hingga permata-permata tersembunyi yang sudah menanti untuk ditemukan dunia. Empat tahun lebih berkecimpung membuatnya terbiasa membaca detail kecil di balik sebuah pertandingan, lalu mengubahnya menjadi cerita yang bisa dinikmati pembaca.

Kecintaannya pada sepakbola berakar dari Chelsea, tepatnya ketika ia terpesona oleh sosok Gianfranco Zola—bukan hanya karena magis di kakinya, tapi juga karena nama sang legenda yang menurutnya begitu renyah di telinga. Beberapa tahun kemudian, Piala Dunia 2002 memperkenalkannya pada Oliver Kahn, penjaga gawang yang menjadi jatuh cinta kedua Zaki pada sepakbola, sekalipun Jerman pulang dengan tangan kosong kala itu.

Momen paling membekas bagi Zaki terjadi jauh lebih dekat di mata: berdiri di tribun selatan Maguwoharjo, menjadi saksi ketika PSS Sleman mengangkat trofi Divisi Utama 2013. Euforia kemenangan itu berubah getir karena dualisme membuat Si Elang Jawa gagal promosi.

Bidang keahlian Zaki di GOAL Indonesia di antaranya:

  • Analisis taktik sepakbola Eropa, termasuk Premier League dan Liga Champions
  • Pandit GOAL Indonesia untuk Chelsea FC
  • Liputan berita transfer pemain & dinamika regulasi keuangan klub
  • Editorial sepakbola internasional: biografi pemain, kisah legenda, hingga talenta muda tersembunyi
  • Penilaian rating & performa pemain dengan pendekatan analitik sekaligus naratif

XI Sepanjang Masa Zaki (4-2-3-1)

Oliver Kahn; Cafu, John Terry, Franz Beckenbauer, Paolo Maldini; Xavi Hernandez, Claude Makelele; Lionel Messi, Eric Cantona, Eden Hazard; Marco van Basten.