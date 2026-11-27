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Mimpi buruk malam jelang laga terus menghancurkan impian Salem Al-Dawsari, kapten Al Hilal, menjelang pertandingan yang dinantikan melawan Al-Ettifaq di Roshn Saudi League.

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Al Hilal akan bertandang ke markas Al-Ettifaq besok, Sabtu, di stadion milik tuan rumah di Dammam , dalam laga pekan ke-13 Roshn Saudi League.

Kurang dari 24 jam sebelum pertandingan, Al Hilal melalui akun resminya di platform "X" merilis sejumlah kabar terbaru mengenai kondisi medis para pemainnya, terutama sang kapten, Salem Al-Dawsari.

Dalam pernyataannya, Al Hilal menyebut bahwa "Sang Tornado" berada di klinik medis Pusat Olahraga Al-Majdiah karena merasakan nyeri pada sendi kaki.

Dengan demikian, Salem Al-Dawsari dipastikan absen dalam laga melawan Al-Ettifaq. Kutukan malam jelang laga pun berlanjut, yang mulai menimpanya sejak Klasiko melawan rival bebuyutan Al-Ittihad pada 10 Oktober lalu, dalam pekan kesembilan Roshn Saudi League.

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Sebanyak 24 jam sebelum Klasiko tersebut, Al Hilal mengumumkan Salem Al-Dawsari absen dari pertandingan akibat cedera mendadak.

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Situasi serupa terulang menjelang laga kontra Al-Fateh pada 31 Oktober lalu di Kingdom Arena, ibu kota Arab Saudi, Riyadh, dalam pekan ke-12 Roshn Saudi League.

Beberapa jam sebelum pertandingan, Al-Dawsari berada di klinik medis Al Hilal setelah sesi latihan berakhir, sehingga pelatih asal Italia, Simone Inzaghi, terpaksa mencoretnya dari daftar pemain.

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Kapten Al Hilal itu baru tampil dalam tiga pertandingan sejak awal musim ini, dua di antaranya sebagai pemain pengganti dan hanya satu sebagai starter, akibat operasi yang dijalaninya setelah membela timnas Arab Saudi di Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Ia pun baru mencetak satu gol.

Al-Dawsari kembali mengalami cedera lutut menjelang jeda internasional lalu, yang membuatnya batal bergabung dengan pemusatan latihan timnas Arab Saudi di ibu kota Qatar, Doha, pada November ini.

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Namun, "Sang Tornado" sudah kembali mengikuti latihan bersama tim Al Hilal sejak Sabtu lalu, setelah jeda internasional berakhir. Meski begitu, ia tidak diturunkan saat Al Hilal bermain imbang 2-2 dengan Neftchi asal Uzbekistan pada Senin lalu, dalam matchday kelima fase liga Liga Champions Asia Elite.

Semua spekulasi sebelumnya memastikan Salem Al-Dawsari akan masuk skuad Al Hilal untuk menghadapi Al-Ettifaq sebelum ia mengalami cedera. Bahkan, sejumlah laporan menyebut sebuah rekor bersejarah menantinya jika ia berhasil mencetak gol.

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Menurut statistik situs "Transfermarkt", Salem Al-Dawsari menempati posisi kedua dalam daftar pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah pertemuan Al Hilal dan Al-Ettifaq, setelah membobol gawang Al-Ettifaq sebanyak delapan kali. Artinya, ia hanya terpaut satu gol untuk menyamai rekor legenda Al Hilal, Yasser Al-Qahtani, yang berada di puncak dengan sembilan gol.

"Sang Tornado" membutuhkan dua gol dalam laga tersebut untuk menjadi pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah seorang diri. Pencapaian itu akan menjadi prestasi baru yang menambah panjang kariernya yang gemilang bersama tim ibu kota, terlebih rekor tersebut berkaitan dengan duel melawan salah satu lawan yang rutin dihadapi Al Hilal di Liga Arab Saudi.

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Sebagai catatan, Salem Al-Dawsari tengah menjalani musim terakhirnya bersama Al Hilal karena kontraknya akan berakhir pada akhir musim ini, di tengah ketidakjelasan sikap klub Arab Saudi tersebut soal perpanjangan kontraknya.