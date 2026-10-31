"Apa yang sedang terjadi pada kami saat ini memang terasa berat," kata direktur olahraga Max Eberl seusai pertandingan. Hasil imbang melawan BVB itu, menurutnya, "sangat mahal".

Banyaknya pemain yang cedera, kekhawatiran mengenai kondisi Jamal Musiala (epilepsi) dan pelatih Vincent Kompany (iritasi selaput otak), serta meninggalnya ayah Joshua Kimmich secara mendadak baru-baru ini: Bayern memang tengah dihantam berbagai masalah. "Saat ini banyak hal yang harus kami hadapi, termasuk gol yang kami kebobolan sesaat sebelum laga berakhir hari ini. Tim harus sangat tangguh. Sejauh ini, tim menunjukkan ketangguhan yang luar biasa. Namun, kami juga harus mempertahankannya dalam beberapa pekan mendatang," kata Eberl.

Melawan BVB, Saibari menjadi pemain pertama yang mengalami cedera. Pada menit ke-24, ia mendapat peluang mencetak gol terbaik dalam pertandingan hingga saat itu. Setelah menerima umpan terobosan luar biasa dari Konrad Laimer, pemain asal Maroko itu berhadapan satu lawan satu dengan kiper Dortmund, Gregor Kobel. Namun, sentuhannya membuat bola bergulir sedikit terlalu jauh sehingga Kobel bisa keluar tepat waktu dan menghalaunya. Dalam perebutan bola berikutnya, kepala kiper asal Swiss itu membentur lutut Saibari, sementara pergelangan kaki sang pemain ofensif juga terjepit.

Cedera apa yang dialami Ismael Saibari dan Serge Gnabry saat melawan BVB?

Meski Kobel berhasil mengatasi situasi tersebut, Saibari tetap terbaring di lapangan dengan wajah meringis kesakitan dan harus mendapat perawatan. "Ini tampaknya lebih parah," kata pakar Sky Lothar Matthäus. Tak lama kemudian, pemain asal Maroko itu memang harus mengakhiri penampilannya. Nathaniel Brown masuk menggantikannya.

Seusai pertandingan, Saibari meninggalkan ruang ganti dengan menggunakan kruk. Ada dugaan ia mengalami "cedera pergelangan kaki yang lebih serius", seperti disampaikan Aaron Danks, wakil Vincent Kompany.

Hanya beberapa menit kemudian, Bayern kembali mendapat pukulan: Serge Gnabry tiba-tiba merasakan sakit di kaki kirinya. Pada awalnya, tidak terlihat bagaimana cedera itu terjadi. Setelah jeda untuk menjalani perawatan, pemain ofensif tersebut juga harus diganti pada menit ke-31. Josip Stanisic masuk menggantikannya. Komentator Sky, Wolf Fuß, menyebut adanya "cedera pada bagian belakang paha kanan"; ia mengatakan informasi itu telah disampaikan kepadanya.

Direktur olahraga Max Eberl mengatakan seusai pertandingan di zona campuran: "Cedera keduanya cukup serius, meski saya belum bisa memberikan diagnosis pasti."

Jonas Urbig juga tak luput dari luka: Dalam proses terjadinya gol yang sempat dianggap membawa BVB unggul, lutut Carney Chukwuemeka menghantam wajah kiper Bayern, Jonas Urbig. Pemain berusia 23 tahun itu harus mendapat perawatan, tetapi tidak seperti dua rekan setimnya, ia bisa melanjutkan pertandingan. Namun, luka di wajahnya masih terlihat seusai laga.

Gol Jobe Bellingham dianulir wasit Tobias Stieler setelah peninjauan VAR karena Chukwuemeka berada dalam posisi offside. Pada babak kedua, Michael Olise akhirnya juga harus meninggalkan lapangan karena mengalami cedera. Pemain asal Prancis itu mulai berjalan pincang setelah cedera tanpa kontak dari pemain lain dan memberi isyarat kepada bangku cadangan Bayern bahwa ia harus diganti. Lennart Karl masuk menggantikannya pada menit ke-84. Olise meninggalkan ruang ganti tanpa alat bantu, berjalan perlahan melewati zona campuran, dan mengabaikan pertanyaan para reporter mengenai kondisinya. Namun, menurut Eberl, Bayern tidak memperkirakan diagnosis cedera yang serius untuk Olise.

Ketika ditanya bagaimana Bayern akan menghadapi tantangan dalam beberapa pekan mendatang di tengah banyaknya pemain yang cedera, Eberl berkata: "Kami tidak akan mundur. Kami tidak akan menarik diri dari kompetisi mana pun."