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Berardi SassuoloGetty Images
Diterjemahkan oleh

Berardi, kartu kuning saat melawan AC Milan ditambahkan: kartu itu tak terlihat di televisi, apa yang terjadi?

Sassuolo

Kartu kuning yang baru diketahui belakangan untuk Domenico Berardi, yang kemarin tepat seusai pertandingan tidak tercantum dalam daftar pemain yang menerima kartu kuning pada laga Sassuolo-Milan.


KARTU KUNING - Kapten Sassuolo itu mendapat kartu kuning pada menit ke-64, tepat setelah gol Adrien Rabiot. Kartu kuning tersebut tercatat di situs resmi Lega Serie A, tetapi tidak terlihat di televisi karena Berardi tidak tersorot kamera setelah gol AC Milan. Namun, wasit memang mengeluarkan kartu tersebut sehingga Berardi masuk dalam daftar pemain yang menerima kartu kuning di laga itu.

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