Berapa pemasukan AC Milan dari kepergian Reijnders ke Manchester City? Angkanya

Berapa pemasukan Milan dari kepindahan Tijani Reijnders dari Manchester City ke Al Qadsiah senilai 60 juta euro? Gelandang Belanda itu dijual dengan nilai dasar tetap sebesar 54,9 juta dan membukukan capital gain sebesar 41,9 juta pada tahun buku 2024/25.



BONUS - Struktur bonus yang disepakati oleh manajemen Furlani mencakup target tim maupun individu:



- €5 juta: City lolos ke Liga Champions 2026/27

- €2 juta: Menjuarai Liga Champions 2025/26

- €1 juta: Menjuarai Premier League

- €1 juta: Penghargaan Pemain Terbaik Tahun Ini di Premier League

- €2 juta: Memenangi Ballon d'Or

- €3 juta: Terkait bertahan di City setelah 2030 (1 juta per tahun)



BERAPA PEMASUKAN MILAN - Dalam kontrak yang disepakati kedua klub, dimasukkan sebuah klausul khusus: jika Manchester City melepas Reijnders secara permanen sebelum 2030, Milan akan langsung berhak atas keseluruhan jumlah bonus 14 juta euro, terlepas dari benar atau tidaknya target-target olahraga di lapangan tercapai. Artinya, jika negosiasi dengan Al Qadsiah senilai sekitar 60 juta euro terwujud dan sang pemain menerima transfer tersebut, maka untuk neraca Milan tahun buku 2026/27 akan berlaku pemasukan langsung sebesar 14 juta euro yang tersisa di bawah pos "pendapatan lain dari pengelolaan pemain".