Berapa Kekayaan Bintang Youtube KSI & Berapa Penghasilannya Sebagai Youtuber?

Fans Arsenal ini memulai kariernya dengan bermain FIFA dan sekarang dikenal karena berduel tinju dengan sesama Youtuber. Seberapa besar kekayaannya?

Sensasi YouTube KSI adalah salah satu nama terbesar di platform video tersebut dan ia sukses mengembangkan kariernya ke musik, tinju dan hal lainnya.

KSI mulai mencuat sebagai pemain FIFA pada 2009, mengunggah video dirinya memainkan gim sepakbola tersebut, dan juga kerap memainkan gim populer lain seperti Grand Theft Auto.

Bagaimanapun juga, sang influencer tersebut kini mungkin lebih dikenal dengan duel tinjunya menghadapi Youtuber lain dan juga dengan kariernya di musik.

Jadi berapa banyak yang didapat oleh Youtuber ini per tahun dan apa lagi yang ia kerjakan? Goal merangkumnya untuk Anda.

Berapa Nilai Kekayaan KSI?

Nilai KSI diperkirakan pada akhir 2019 adalah sebesar $20 juta (£16 juta), meski the Sunday Times melaporkan kekayaannya berada di angka £12 juta pada Mei 2020.

KSI dikabarkan menerima £2.9 juta ($4.5 juta) per tahun melalui pekerjaannya sebagai Youtuber, meski pendapatannya naik turun tergantung aktivitas yang ia lakukan mengingat ia tidak dibayar oleh perusahaan tetapi mendapat uang dari iklan. The Sunday Times melansir videonya bisa meraup hingga £250,000.

Sebagai perbandingan, KSI hampir mirip dengan Logan Paul dan Jake Paul, yang diperkirakan masing-masing memiliki nilai kekayaan sebesar £14.3 juta ($19 juta).

Selain kanal Youtube, KSI juga melebarkan sayap dengan membuat musik video dan berpartisipasi dalam beberapa pertandingan tinju menghadapi bintang Youtube lain yang membuat pendapatannya terdongkrak.

KSI vs Logan Paul 2

Setelah bertarung imbang menghadapi Logan Paul dalam pertandingan tinju amatir, KSI kembali berduel dengan rivalnya pada 2019, dengan Eddie Hearn memimpin promosi.

Pertandingan ulang digelar pada 9 November 2019 di Staples Center in Los Angeles, California, dengan KSI meraih kemenangan usai Paul mendapatkan deduksi poin.

Satu juri menilai 56-55 untuk Paul, meski dua juri lainnya memenangkan KSI dengan 57-54 dan 56-55. Paul terlibat dalam KO kontroversial pada Ronde 4 ketika ia terlihat memukul KSI saat lawannya jatuh. Wasit kemudian memberitahu juri untuk mengurangi nilai Paul sebesar dua poin, dan ia bisa terdengar mengatakan, "You can't do that s—."

Siapa KSI?

KSI, bernama lengkap Olajide William Olatunji, adalah bintang Youtube, pemusik, wirausahawan dan juga petinju profesional.

Dia merilis kanal Youtube perdana pada 2008 tetapi yang paling sukses, KSIOlajidebt, diluncurkan pada 2009 dan hingga saat ini, memiliki hampir lima milyar video view, dengan lebih dari 20 juta subscriber.

Dengan membuat video seputar FIFA, ia juga berkompetisi dalam turnamen eSports dan yang paling berkenang saat ia mengalahkan co-founder Virgin Gaming Zach Zeldinfull dalam pertandingan FIFA.

Pada saat itu, dia dan empat Youtuber lain membentuk sebuah grup bernama Ultimate Sidemen, yang kemudian jumlah anggotanya bertambah menjadi tujuh orang.

Pada 2017, karena konflik internal, KSI meninggalkan grup tersebut dan merilis lagu yang mencibir beberapa anggota. Bagaimanapun juga, beberapa bulan kemudian, dia bergabung kembali dengan grup Sidemen - membuat banyak pihak menuduh konflik dalam grup tersebut merupakan settingan agar video mereka semakin laris.

Youtuber Joe Weller juga merilis lagu yang menyerang KSI dan membuat keduanya bertengkar di Twitter. Setelah adu argumen dalam media sosial, mereka mengumumkan akan berduel di arena tinju. Duel akhirnya digelar pada Februari 2018 dan KSI menang dengan TKO pada ronde ketiga.

Pada Agustus 2018, KSI berduel dengan Logan Paul dalam pertarungan tinju non-profesional terbesar sepanjang masa, dengan adiknya Deji - yang lebih dikenal dengan nama kanal Youtube miliknya ComedyShortsGamer - juga ikut berduel dengan adik Logan, Jake Paul.

Pertarungan pertama KSI dengan Logan berakhir imbang dan diperkirakan mencapai pendapatan streaming sebesar £37 juta ($50 juta).

Klub sepakbola mana yang didukung KSI??

KSI adalah suporter dan ia pernah terlibat dalam AFTV.

Dia juga menciptakan video dengan berbagai bintang The Gunners termasuk bermain FIFA menghadapi Alex Oxlade-Chamberlain dan Mesut Ozil.

Pada Piala Dunia 2018, KSI mengunggah foto di Instagram untuk mendukung , tetapi ia juga memberikan dukungannya terhadap timnas Inggris.

