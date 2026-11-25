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Pep Guardiola membela Carlo Ancelotti setelah masa kepelatihannya di timnas Brasil menuai kritik keras. Mantan pelatih Manchester City itu terlibat perdebatan sengit dengan mantan rekan setimnya, Romario, untuk menjelaskan mengapa Brasil harus bersabar.

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Guardiola bela Ancelotti dari kritik Romario

Perdebatan antara dua mantan bintang Barcelona itu memanas ketika mereka membahas ekspektasi historis terhadap Brasil dibandingkan dengan kenyataan saat ini. Guardiola mempertanyakan pandangan Romario tentang seberapa sering Brasil meraih kesuksesan di panggung dunia. “Berapa kali Brasil tampil di Piala Dunia? Sejuta! Kalian lebih sering kalah daripada menang,” kata Guardiola dalam perdebatan itu. Ia menekankan bahwa bahkan negara sekaliber Brasil tidak bisa berharap mengangkat trofi setiap empat tahun.

Ancelotti, yang mulai menangani Brasil pada Mei 2025, memimpin tim itu di Piala Dunia 2026. Namun, kiprah mereka berakhir di babak 16 besar setelah kalah 2-1 dari Norwegia. Hasil tersebut menjadi kegagalan pertama Brasil mencapai perempat-final sejak edisi 1990.

Meski Romario menegaskan bahwa rasa frustrasinya lebih disebabkan oleh gaya bermain tim daripada sekadar hasil, Guardiola tetap menekankan bahwa tekanan dalam pekerjaan itu tidak ada tandingannya. “Saya pernah melatih pemain Brasil, dan semua orang mengatakan tekanan di sini lebih besar daripada di tempat lain. Ini sangat sulit,” tambah pelatih Manchester City itu, mengakui besarnya ekspektasi yang menyertai tugas memimpin juara dunia lima kali tersebut.

Menghormati kemampuan taktis Ancelotti dan memberinya waktu

Guardiola menegaskan bahwa rekam jejak Ancelotti tidak patut diragukan, terlepas dari kegagalan di turnamen tersebut. Kedua pelatih telah 14 kali berhadapan sepanjang karier mereka. Guardiola dan Ancelotti masing-masing meraih enam kemenangan, sementara dua pertemuan lainnya berakhir imbang.

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“Saya cukup mengenal Carlo. Saya sudah sering menghadapinya; dia mengalahkan saya sejuta kali. Dia orang yang luar biasa, dan saya sama sekali tidak meragukan kemampuannya. Dia datang ke negara baru, ke budaya baru, dan terkadang Anda membutuhkan sedikit lebih banyak waktu. Anda tahu waktu untuk melatih tim nasional tidak cukup. Kita lihat saja apa yang terjadi,” jelas Guardiola.

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Realitas keras di kursi pelatih

Pelatih asal Spanyol itu juga menyinggung anggapan keliru bahwa Ancelotti hanya pandai mengelola pemain, bukan ahli taktik. Ia menunjuk koleksi trofi pelatih asal Italia itu sebagai bukti kemampuannya. Sepanjang kariernya yang gemilang, Ancelotti telah meraih gelar liga di kelima liga utama Eropa dan mengangkat trofi Liga Champions lima kali, di antara banyak gelar lainnya.

“[Itu terjadi pada] sebagian besar pelatih yang untuk pertama kalinya beralih dari klub ke tim nasional. Saya percaya bahwa pada akhirnya sepakbola tetaplah sepakbola; waktu Anda lebih sedikit dan Anda harus beradaptasi. Namun maaf, Mario, saya tidak bisa meragukan kemampuan Carlo; itu mustahil, mustahil. Saya mengenalnya. Orang-orang bilang, ‘Dia pandai mengelola tim’; semua orang bilang dia yang terbaik. Saya pernah menghadapinya, dan dia sangat cerdas. Dia mengambil keputusan taktis. Dia tahu, seperti saya, bahwa jika Anda tidak menang, Anda tidak akan bertahan. Mengapa saya bertahan di Manchester City selama bertahun-tahun? Karena kami banyak menang. Kalau tidak, Anda pulang,” pungkas Guardiola.

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Mengenang pertemuan di masa lalu

Di luar persoalan Brasil saat ini, keduanya mengenang masa mereka sebagai pemain, khususnya final Liga Champions 1994 ketika Barcelona kalah telak dari AC Milan.

“Mereka sangat kuat, sangat, sangat kuat. Kami juga kuat, tetapi mereka benar-benar kuat,” aku Guardiola. “Menghadapi sepakbola Italia sangat sulit. Capello punya cara bermain sendiri, berbeda dari Johan, tetapi mereka tim papan atas.”