Ingin menyaksikan langsung serunya Piala Dunia musim panas ini? Dengan pertandingan pembuka turnamen yang akan dimulai pada 11 Juni, tidak ada waktu yang lebih tepat daripada sekarang untuk memesan tempat duduk di salah satu atau beberapa stadion Piala Dunia yang menakjubkan di seluruh Amerika Utara.

Meskipun banyak periode penjualan tiket Piala Dunia telah berlalu, masih ada pilihan tiket yang tersedia untuk semua pertandingan fase grup dan babak gugur.

Biarkan GOAL menjadi panduan Anda mengenai semua informasi terbaru seputar tiket Piala Dunia 2026 untuk fase grup dan babak gugur, termasuk cara membelinya, harganya, dan lainnya.

Berapa harga tiket Piala Dunia?

FIFA telah menerapkan sistem harga variabel untuk turnamen 2026.

Harga tiket untuk Babak Grup mulai dari $60 (untuk Tingkat Pendukung tertentu), sedangkan harga resmi untuk Final telah mencapai $6.730 — belum lagi harga di pasar sekunder dan harga jual kembali yang bahkan lebih tinggi dari itu.

Kategori Harga Tiket Resmi Piala Dunia FIFA 2026 dan Harga Jual Kembali

Tanggal Babak / Kategori Kisaran Harga Resmi Perkiraan Kisaran di Pasar Sekunder 11–27 Juni Babak Grup (Negara Tuan Rumah) $400 - $2.735 $1.199 – $5.500+ ($1.950) 11–27 Juni Babak Grup (Tim Raksasa Netral Unggulan) $120 – $1.200 $750 – $3.800 ($1.650) 11–27 Juni Babak Grup (Pertandingan Netral Standar) $120 – $1.200 $202 – $2.500 ($1.092) 28 Juni - 3 Juli Babak 32 Besar (Lokasi dengan Permintaan Tinggi) $225 – $540 $550 – $3.200 ($1.250) 28 Juni - 3 Juli Babak 32 Besar (Lokasi Standar) $225 – $540 $400 – $2.800 ($1.134) 4 Juli – 7 Juli Babak 16 Besar $240 – $640 $650 – $4.200 ($1.518) 9 Juli – 11 Juli Perempat final $450 – $1.775 $850 – $5.500 ($2.348) 14 Juli – 15 Juli Semifinal $930 – $3.295 $1.500 – $9.500 ($3.721) 18 Juli Pertandingan perebutan tempat ketiga $250 – $800 $500 – $3.500 ($1.480) 19 Juli Final Piala Dunia FIFA (MetLife Stadium) $1.490 – $7.875 $5.900 – $38.000+ ($15.240)

Harga Piala Dunia 2026 per Kategori:

Kategori Babak Grup Babak 32 Besar - Perempat Final Semifinal & Final Kategori 1 $250 - $400 $600 - $1.200 $1.500 - $6.730 Kategori 2 $150 - $280 $400 - $800 $1.000 - $4.210 Kategori 3 $100 - $200 $200 - $500 $600 - $2.790 Kategori 4 $60 - $120 $150 - $350 $400 - $2.030

Daftar jadwal pertandingan dan tiket Piala Dunia 2026 yang tersisa

Bagaimana cara membeli tiket Piala Dunia?

Hingga hari ini, undian tiket resmi utama Piala Dunia (termasuk Prapenjualan Visa dan Undian Acak Awal) telah berakhir. Dengan permintaan yang memecahkan rekor, ketersediaan tiket melalui fase-fase awal kini sangat terbatas.

Berikut adalah status penjualan tiket saat ini:

Fase Penjualan Menit-Menit Terakhir: Fase ini sedang berlangsung dan beroperasi berdasarkan prinsip siapa cepat, dia dapat. Tidak seperti undian, transaksi ini dilakukan secara real-time. Ini adalah kesempatan terakhir untuk membeli langsung dari FIFA.

Pasar Penjualan Kembali Resmi FIFA: Ini adalah satu-satunya platform resmi bagi penggemar untuk membeli dan menjual tiket terverifikasi sesuai harga nominal. Platform ini akan tetap buka hingga akhir turnamen.

Pasar Sekunder: Penggemar juga dapat menemukan tiket di platform seperti StubHub . Platform ini sering kali menjadi pilihan terbaik untuk pertandingan sistem gugur yang sangat diminati, meskipun harganya mungkin berbeda dari nilai nominal. Selalu periksa Syarat dan Ketentuan situs sekunder tersebut sebelum membeli.

Kapan Piala Dunia FIFA 2026 akan digelar?

Piala Dunia FIFA 2026 akan berlangsung dari 11 Juni hingga 19 Juli 2026, mencakup 16 kota tuan rumah di Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat.

Sebanyak 104 pertandingan akan digelar selama 39 hari di seluruh Amerika Utara.

Untuk pertama kalinya, turnamen ini akan diikuti oleh 48 tim dan diselenggarakan bersama oleh tiga negara.

Di mana Piala Dunia FIFA 2026 akan diselenggarakan?

Kota-kota tuan rumah/lokasi penyelenggaraan Piala Dunia FIFA 2026 adalah sebagai berikut: