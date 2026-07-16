Final Piala Dunia 2026 akan berlangsung di MetLife Stadium, New Jersey, pada 19 Juli. Spanyol baru saja memastikan tempat mereka di final, menghadapi Inggris atau Argentina, dengan pemenang semifinal malam ini masih belum ditentukan.

Menurut data pelacakan pasar penjualan kembali terbaru dari SeatPick, harga tiket telah mencapai titik terendahnya sejak penjualan dimulai. Penurunan ini sebagian besar disebabkan oleh meredanya permintaan lokal setelah tersingkirnya tuan rumah bersama Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada, ditambah rilis tambahan tiket primer oleh FIFA yang meningkatkan pasokan secara keseluruhan.

Ketika harga tiket untuk partai puncak ini mencapai level tertinggi dalam sejarah, para penggemar yang ingin meningkatkan strategi hari pertandingan mereka dari rumah dapat beralih ke sportsbook digital. Memaksimalkan modal awal Anda sebelum kick-off adalah cara bagus untuk menjelajahi pasar pertandingan. Pastikan untuk menerapkan kode promo 1xbet yang aktif saat mendaftar untuk mengklaim hadiah sambutan eksklusif.

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Kapan final Piala Dunia 2026?

World Cup - Final 19 Jul 2026 - 15.00 MetLife Stadium

Berapa harga tiket final Piala Dunia 2026?

Tiket untuk final Piala Dunia 2026 di MetLife Stadium telah dianggap sebagai tiket termahal di seluruh turnamen Piala Dunia.

Ini merupakan kenaikan yang memecahkan rekor dibandingkan final 2022 di Qatar, ketika kursi dengan nilai nominal tertinggi sekitar $1.600.

Namun, ada perbedaan besar antara harga resmi tiket pada nilai nominal langsung dari FIFA dan harga yang benar-benar dicapai di pasar sekunder.

Data pasar penjualan kembali terbaru dari SeatPick menyoroti kesenjangan ini, mengungkapkan bahwa harga tiket rata-rata untuk final telah mencapai £10.904, sementara daftar premium paling eksklusif memuncak di $200.367.

Harga resmi final Piala Dunia FIFA

Harga resmi standar nilai nominal dari FIFA berkisar antara $2.030 hingga $6.730 tergantung pada kategori tempat duduk standar.

Namun, karena FIFA menerapkan model harga dinamis yang dipublikasikan secara luas untuk inventaris primer mereka, tarif nilai nominal untuk bagian premium Front Category 1 langsung dari portal FIFA pada akhirnya meningkat hingga $32.970.

Sistem tingkatan resmi berdasarkan nilai nominal secara struktural dibagi menjadi empat bagian utama:

Kategori 1 (Tingkat bawah, sisi lapangan pilihan): Awalnya $6.730 pada nilai nominal dasar, dengan rilis Front Category utama memuncak secara dinamis di $32.970.

Kategori 2 (Tingkat bawah & atas, sudut/tepi luar): Nilai nominal tetap sebesar $4.210.

Kategori 3 (Tingkat atas, di belakang gawang): Nilai nominal tetap sebesar $2.790.

Kategori 4 (Tingkat atas, paling jauh dari lapangan): Opsi masuk termurah, dihargai $2.030.

Pasar sekunder & harga jual kembali

Karena FIFA memilih untuk tidak membatasi harga jual kembali di Resale/Exchange Marketplace resminya, dengan tujuan mencegah calo sepenuhnya bermigrasi ke platform pihak ketiga, harga penawaran telah sepenuhnya terlepas dari nilai nominal asli.

Tiket termurah : Jika Anda mencari tiket masuk termurah mutlak hanya untuk berada di stadion, daftar pasar sekunder untuk baris tertinggi di dek atas saat ini dimulai antara $8.000 dan $9.775.

Harga jual kembali rata-rata : Di semua bagian gabungan, harga pelacakan rata-rata saat ini untuk tiket final di pasar sekunder berada tepat di kisaran $11.272.

Kursi premium lower bowl: Jika Anda menginginkan kursi Kategori 1 terverifikasi di dekat lapangan, estimasi pasar sekunder secara rutin berkisar dari $15.000 hingga $38.000+.

Bagaimana cara membeli tiket final Piala Dunia 2026?

Per hari ini, undian besar tiket Piala Dunia resmi, termasuk Visa Presale dan Random Selection Draw tahap awal, telah selesai.

Dengan permintaan yang memecahkan rekor, ketersediaan primer melalui fase awal kini sangat terbatas.

Berikut status penjualan tiket saat ini:

Fase penjualan menit terakhir: Fase ini saat ini sedang berlangsung dan beroperasi dengan dasar siapa cepat dia dapat. Tidak seperti undian, ini adalah transaksi waktu nyata. Ini adalah jendela terakhir untuk membeli langsung dari FIFA.

Official FIFA Resale Marketplace: Ini adalah satu-satunya platform resmi bagi penggemar untuk membeli dan menjual tiket terverifikasi dengan nilai nominal. Platform ini akan tetap dibuka hingga akhir turnamen.

Marketplace sekunder: Penggemar juga dapat menemukan tiket di platform seperti StubHub . Ini sering kali menjadi opsi terbaik untuk laga gugur dengan permintaan tinggi, meski harga bisa berbeda dari nilai nominal. Selalu periksa syarat dan ketentuan situs sekunder sebelum membeli.

Semua yang perlu Anda ketahui tentang MetLife Stadium

MetLife Stadium adalah venue multi-fungsi di Meadowlands Sports Complex, East Rutherford, New Jersey, yang berjarak 8 km di sebelah barat New York City. Stadion ini dibuka pada 2010, menggantikan Giants Stadium, dan menjadi kandang reguler bagi New York Giants dan New York Jets yang terkenal di NFL.

MetLife Stadium sangat berpengalaman dalam menggelar pertandingan sepak bola, setelah menjadi tuan rumah laga di berbagai turnamen, termasuk Piala Emas CONCACAF (2011 & 2015) dan Copa America (2024).

Stadion ini mempersiapkan diri untuk menggelar final Piala Dunia FIFA 2026 dengan menjadi tuan rumah final Piala Dunia Antarklub FIFA 2025, saat Chelsea menghadapi Paris Saint-Germain di depan 81.118 penonton.

Rincian mengenai harga tiket final Piala Dunia telah memicu diskusi signifikan di kalangan pendukung sepak bola internasional yang merencanakan jadwal turnamen mereka. Menghadiri ajang olahraga global besar melibatkan perencanaan yang matang, dan para penggemar memantau dengan saksama fase distribusi resmi serta kategori kursi. Di luar kehadiran langsung, banyak penonton mengikuti pasar turnamen dengan mengevaluasi odds juara dan statistik pemain. Bagi mereka yang berniat terlibat dalam taruhan olahraga online selama kompetisi internasional, menyelesaikan proses registrasi betano memberikan akses mulus ke line turnamen yang komprehensif dan opsi taruhan live in-play. Memiliki profil aktif memastikan petaruh dapat dengan mudah meninjau bonus promosi dan memantau perubahan odds sepanjang kompetisi.

Apa hasil-hasil final Piala Dunia terbaru?