Berapa harga tiket Final Piala Dunia? Panduan mengenai kategori tempat duduk dan harga pada tahun 2026

Final Piala Dunia 2026 akan digelar di MetLife Stadium, New Jersey, pada 19 Juli. Setiap penggemar sepak bola pasti ingin berada di sana, dan Anda bisa mewujudkan impian itu dengan memesan tiket hari ini.



Siapa yang bisa melupakan Final Piala Dunia 2022? Tentunya bukan 88.966 penonton yang memadati Stadion Lusail untuk menyaksikan Argentina meraih gelar juara. Empat gol di waktu normal, dua gol lagi di perpanjangan waktu, dan adu penalti yang sensasional.



Kami berharap kali ini juga akan ada pertandingan penutup yang menegangkan. Permintaan tiket pasti akan sangat tinggi, tetapi jangan menyerah dulu. Izinkan GOAL memandu Anda melalui semua informasi tiket final Piala Dunia 2026, termasuk harganya dan banyak lagi.





Kapan Final Piala Dunia 2026 berlangsung?

World Cup - Final Stage MetLife Stadium

Bagaimana cara membeli tiket Final Piala Dunia 2026?

Sampai hari ini, undian tiket resmi Piala Dunia yang utama (termasuk Prapenjualan Visa dan Undian Seleksi Acak awal) telah berakhir. Dengan permintaan yang memecahkan rekor, ketersediaan utama melalui fase awal kini sangat terbatas.

Berikut adalah status penjualan tiket saat ini:

Fase Penjualan Menjelang Acara: Fase ini sedang berlangsung dan berlaku berdasarkan prinsip siapa cepat, dia dapat. Berbeda dengan sistem undian, transaksi ini dilakukan secara real-time. Ini adalah kesempatan terakhir untuk membeli tiket langsung dari FIFA.

Pasar Resmi Penjualan Kembali FIFA: Ini adalah satu-satunya platform resmi bagi penggemar untuk membeli dan menjual tiket terverifikasi dengan harga nominal. Platform ini akan tetap buka hingga akhir turnamen.

Pasar Sekunder: Penggemar juga dapat menemukan tiket di platform seperti StubHub . Platform ini sering kali menjadi pilihan terbaik untuk pertandingan sistem gugur yang sangat diminati, meskipun harganya mungkin berbeda dari nilai nominal. Selalu periksa Syarat dan Ketentuan situs sekunder sebelum membeli.





Berapa harga tiket Final Piala Dunia 2026?

Harga tiket nominal untuk Final Piala Dunia 2026 di MetLife Stadium saat ini berkisar antara $5.785 hingga $10.990 melalui portal resmi FIFA. Ini mewakili kenaikan rekor dibandingkan dengan Final 2022 di Qatar, di mana kursi teratas sekitar $1.600.



Harga tiket Final Piala Dunia 2026 dibagi menjadi tingkatan sebagai berikut:

· Kategori 1: $10.990 (kursi tepi lapangan utama dengan pemandangan terbaik, terutama di tingkat bawah)

· Kategori 2: $7.380 (bagian sudut dan beberapa kursi tengah di tingkat atas)

· Kategori 3: $5.785 (bagian atas di belakang gawang atau di area sudut)

· Kategori Suporter: $60 (disediakan khusus untuk penggemar setia melalui federasi nasional)

Tiket baru akan dirilis secara bertahap hingga saat kick-off. Pantau terus portal tiket Piala Dunia FIFA untuk mengetahui jika ada stok yang tiba-tiba tersedia dengan harga nominal dan situs penjualan sekunder seperti StubHub untuk mengetahui ketersediaan saat ini.



Semua yang perlu Anda ketahui tentang MetLife Stadium

MetLife Stadium adalah venue multifungsi di Meadowlands Sports Complex, East Rutherford, New Jersey, yang berjarak 5 mil ke barat dari Kota New York. Stadion ini dibuka pada 2010, menggantikan Giants Stadium, dan menjadi markas tetap bagi New York Giants dan New York Jets dari NFL.

MetLife Stadium sangat berpengalaman dalam menyelenggarakan pertandingan sepak bola, setelah menjadi tuan rumah berbagai turnamen, termasuk CONCACAF Gold Cup (2011 & 2015) dan Copa America (2024).

Stadion ini mempersiapkan diri untuk menjadi tuan rumah Final Piala Dunia FIFA 2026 dengan menyelenggarakan Final Piala Dunia Antarklub FIFA 2025, di mana Chelsea berhadapan dengan Paris Saint-Germain di hadapan 81.118 penonton.



Apa hasil-hasil Final Piala Dunia terbaru?

Tahun Pemenang Juara kedua Skor Tempat 2022 Argentina Prancis 4-2 (setelah adu penalti) Stadion Lusail (Qatar) 2018 Prancis Kroasia 4-2 Stadion Luzhniki (Rusia) 2014 Jerman Argentina 1-0 (perpanjangan waktu) Stadion Maracana (Brasil) 2010 Spanyol Belanda 1-0 Soccer City (Afrika Selatan) 2006 Italia Prancis 5-3 (setelah adu penalti) Olympiastadion (Jerman) 2002 Brasil Jerman 2-0 Stadion Internasional (Jepang) 1998 Prancis Brasil 3-0 Stade de France (Prancis) 1994 Brasil Italia 3-2 (setelah adu penalti) Rose Bowl (Amerika Serikat) 1990 Jerman Barat Argentina 1-0 Stadio Olimpico (Italia) 1986 Jerman Barat Jerman Barat 3-2 Estadio Azteca (Meksiko)







