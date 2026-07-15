Berapa Harga Tiket Final Piala Dunia? Panduan harga jual kembali dan informasi lainnya untuk pertandingan Spanyol vs Inggris ATAU Argentina

Final Piala Dunia 2026 akan digelar di MetLife Stadium, New Jersey, pada 19 Juli. Spanyol baru saja memastikan tempatnya di final — melawan Inggris atau Argentina, tergantung siapa yang akan menjadi pemenang semifinal malam ini yang belum ditentukan.

Menurut data pemantauan pasar penjualan kembali terbaru dari SeatPick, harga tiket telah mencapai titik terendah sejak penjualan dimulai. Penurunan ini sebagian besar disebabkan oleh melemahnya permintaan lokal setelah tersingkirnya tuan rumah bersama AS, Meksiko, dan Kanada, serta pelepasan gelombang tambahan tiket primer oleh FIFA yang meningkatkan pasokan secara keseluruhan.

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Kapan Final Piala Dunia 2026 berlangsung?

World Cup - Final New York/New Jersey Stadium

Berapa harga tiket Final Piala Dunia 2026?

Tiket final Piala Dunia 2026 di MetLife Stadium dianggap sebagai tiket termahal di seluruh turnamen Piala Dunia.

Ini merupakan kenaikan yang memecahkan rekor dibandingkan dengan Final 2022 di Qatar, di mana harga nominal tertinggi untuk satu kursi adalah sekitar $1.600.

Namun, terdapat perbedaan yang sangat besar antara harga nominal resmi tiket yang ditetapkan langsung oleh FIFA dan harga yang sebenarnya di pasar sekunder.

Data terbaru pasar penjualan kembali dari SeatPick menyoroti kesenjangan ini, mengungkapkan bahwa harga rata-rata tiket untuk Final telah mencapai £10.904, sementara harga tiket premium paling eksklusif mencapai puncaknya di angka $200.367.

Harga Resmi Final Piala Dunia FIFA

Harga nominal standar resmi FIFA berkisar antara $2.030 hingga $6.730, tergantung pada kategori tempat duduk standar.

Namun, karena FIFA menerapkan model penetapan harga dinamis yang dipublikasikan secara luas untuk persediaan utamanya, harga nominal untuk bagian premium Kategori 1 Depan yang dibeli langsung dari portal FIFA akhirnya melonjak hingga angka yang mencengangkan, yaitu $32.970.

Sistem tingkatan harga nominal resmi secara struktural dibagi menjadi empat bagian utama:

Kategori 1 (Tingkat Bawah, sisi lapangan yang disukai): Awalnya $6.730 sebagai harga nominal dasar, dengan peluncuran Kursi Depan Kategori Utama mencapai puncaknya secara dinamis di angka $32.970.

Kategori 2 (Tingkat Bawah & Atas, sudut/tepi luar): Nilai nominal tetap sebesar $4.210.

Kategori 3 (Tingkat Atas, di belakang gawang): Nilai nominal tetap sebesar $2.790.

Kategori 4 (Tingkat Atas, terjauh dari lapangan): Pilihan tiket termurah, dengan harga $2.030.

Pasar Sekunder & Harga Jual Kembali

Karena FIFA memilih untuk tidak membatasi harga jual kembali di Pasar Jual Beli Resmi mereka (dengan tujuan mencegah para calo beralih sepenuhnya ke platform pihak ketiga), harga yang diminta kini telah sepenuhnya terlepas dari nilai nominal aslinya.

Tiket Termurah : Jika Anda mencari tiket "masuk" termurah hanya untuk berada di stadion, daftar di pasar sekunder untuk baris teratas di dek atas saat ini dimulai antara $8.000 dan $9.775.

Harga Jual Kembali Rata-rata : Di seluruh bagian gabungan, harga rata-rata terkini untuk tiket final di pasar sekunder berkisar di sekitar $11.272.

Kursi Premium di Lower Bowl: Jika Anda menginginkan kursi Kategori 1 yang terverifikasi di dekat lapangan, perkiraan harga di pasar sekunder biasanya berkisar antara $15.000 hingga $38.000+.

Bagaimana cara membeli tiket Final Piala Dunia 2026?

Sampai hari ini, undian tiket resmi Piala Dunia utama (termasuk Prapenjualan Visa dan Undian Seleksi Acak awal) telah berakhir.

Dengan permintaan yang memecahkan rekor, ketersediaan tiket di pasar primer melalui fase-fase awal kini sangat terbatas.

Berikut adalah status penjualan tiket saat ini:

Fase Penjualan Menit-Menit Terakhir: Fase ini sedang berlangsung dan beroperasi berdasarkan prinsip siapa cepat, dia dapat. Tidak seperti undian, transaksi ini dilakukan secara real-time. Ini adalah kesempatan terakhir untuk membeli langsung dari FIFA.

Pasar Penjualan Kembali Resmi FIFA: Ini adalah satu-satunya platform resmi bagi penggemar untuk membeli dan menjual tiket terverifikasi sesuai harga nominal. Platform ini akan tetap buka hingga akhir turnamen.

Pasar Sekunder: Penggemar juga dapat menemukan tiket di platform seperti StubHub . Platform ini sering kali menjadi pilihan terbaik untuk pertandingan sistem gugur yang sangat diminati, meskipun harganya mungkin berbeda dari harga nominal. Selalu periksa Syarat dan Ketentuan situs sekunder tersebut sebelum membeli.

Semua yang perlu Anda ketahui tentang MetLife Stadium

MetLife Stadium adalah venue serbaguna di Kompleks Olahraga Meadowlands di East Rutherford, New Jersey, yang terletak 5 mil di sebelah barat Kota New York. Stadion ini dibuka pada tahun 2010, menggantikan Giants Stadium, dan berfungsi sebagai markas tetap bagi New York Giants dan New York Jets yang terkenal di NFL.

MetLife Stadium sangat berpengalaman dalam menyelenggarakan pertandingan sepak bola, setelah menjadi tuan rumah berbagai turnamen, termasuk CONCACAF Gold Cup (2011 & 2015) dan Copa America (2024).

Stadion ini mempersiapkan diri untuk menjadi tuan rumah Final Piala Dunia FIFA 2026 dengan menyelenggarakan Final Piala Dunia Antarklub FIFA 2025, di mana Chelsea berhadapan dengan Paris Saint-Germain di hadapan 81.118 penonton.

Bagaimana hasil-hasil Final Piala Dunia terbaru?