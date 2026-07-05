Berapa banyak keuntungan yang diperoleh Maroko setelah lolos ke perempat final Piala Dunia 2026?

Tim nasional Maroko terus menorehkan babak baru dalam prestasi bersejarahnya di Piala Dunia 2026, setelah kesuksesannya tidak hanya terbatas pada kelanjutan perjalanannya menuju gelar juara, tetapi juga meluas hingga meraih keuntungan finansial yang sangat besar, seiring setiap langkah yang dilaluinya dalam turnamen yang diselenggarakan di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko.

Timnas Maroko meningkatkan total pendapatan finansialnya dari partisipasi di Piala Dunia 2026, setelah memastikan tempatnya di babak perempat final, berkat kemenangan meyakinkan atas timnas Kanada dengan skor 3-0, pada laga pembuka babak 16 besar.

“Singa Atlas” terus menampilkan performa yang kuat di turnamen ini, dengan target mengulangi prestasi bersejarah yang mereka raih di Piala Dunia 2022, ketika mereka menjadi tim Arab dan Afrika pertama yang mencapai babak semifinal. Timnas Maroko berharap dapat mengatasi rintangan Timnas Prancis di babak perempat final, demi mencapai babak semifinal untuk kedua kalinya secara berturut-turut.

Timnas Maroko telah memastikan mendapatkan hadiah uang sebesar 19 juta dolar AS setelah lolos ke babak perempat final, sesuai dengan peraturan hadiah uang yang disahkan oleh Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA).

Selain itu, timnas Maroko juga menerima tambahan dana sebesar 1,5 juta dolar AS, yang dialokasikan untuk menutupi biaya persiapan dan pemanasan menjelang keikutsertaan dalam turnamen ini; jumlah tersebut diberikan oleh FIFA kepada seluruh 48 tim yang berpartisipasi dalam Piala Dunia.

Dengan demikian, total pendapatan finansial yang telah diraih timnas Maroko hingga saat ini meningkat menjadi 20,5 juta dolar AS, dengan kemungkinan angka ini akan bertambah jika mereka terus melaju di turnamen.

Sesuai dengan peraturan hadiah finansial Piala Dunia 2026, tim yang menjuarai turnamen akan menerima 50 juta dolar AS, sedangkan runner-up akan mendapatkan 33 juta dolar. Tim yang menempati posisi ketiga akan menerima 29 juta dolar, sedangkan tim yang menempati posisi keempat akan mendapatkan 27 juta dolar.

Sedangkan untuk peringkat lainnya, tim yang finis di peringkat kelima hingga kedelapan akan menerima 19 juta dolar AS per tim, sedangkan tim yang menempati peringkat kesembilan hingga keenam belas akan menerima 15 juta dolar AS per tim.

Selain itu, tim yang menempati peringkat ke-17 hingga ke-32 akan menerima 11 juta dolar, sedangkan tim yang menempati peringkat ke-33 hingga ke-48 akan menerima 9 juta dolar per tim.