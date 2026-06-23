Berapa banyak gol yang telah dicetak Kylian Mbappé untuk Prancis? Rekor lengkap bintang Les Bleus di Piala Dunia, Euro, dan laga persahabatan internasional

Kylian Mbappé bisa dibilang sebagai salah satu pesepakbola terhebat di era modern dalam hal kemampuan mencetak gol.
Dengan kecepatan luar biasa dan kemampuan menggiring bola yang cerdik, bintang Paris Saint-Germain ini sedang dalam perjalanan untuk menjadi salah satu pemain terbaik yang pernah dimiliki Prancis.
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Untuk tim nasional, Mbappe mencetak gol pertamanya pada tahun 2017 melawan Belanda dan kemudian pada usia 19 tahun, ia menjadi pemain termuda kedua setelah Pele yang mencetak gol di final Piala Dunia saat ia mencetak gol pada menit ke-65 melawan Kroasia untuk memenangkan trofi yang didambakan pada tahun 2018.
Namun, berapa banyak gol yang telah dicetak pemain asal Prancis ini, dan di kompetisi mana ia paling sering mencetak gol?
Jumlah gol Mbappe bersama Prancis
|Kompetisi
|Pertandingan
|Gol
|Piala Dunia
|16
|16
|Euro
|9
|1
|Kualifikasi Piala Dunia
|16
|11
|Kualifikasi Euro
|13
|12
|Liga Bangsa-Bangsa UEFA
|21
|9
|Pertandingan persahabatan internasional
|25
|11
|100
|60
Berapa banyak gol yang telah dicetak Mbappe di Piala Dunia?
|Edisi
|Pertandingan
|Gol
|Piala Dunia 2018
|7
|4
|Piala Dunia 2022
|7
|8
|Piala Dunia 2026
|2
|4
|16
|16
Rekor Mbappé di Kejuaraan Eropa
|Edisi
|Pertandingan
|Gol
|Euro 2020
|4
|0
|Euro 2024
|5
|1
|9
|1
Gol kualifikasi Piala Dunia
|Edisi
|Gol
|Kualifikasi Piala Dunia 2018
|1
|Kualifikasi Piala Dunia 2022
|5
|Kualifikasi Piala Dunia 2026
|5
|11
Gol Mbappé dalam pertandingan persahabatan untuk Prancis
|Pertandingan
|Gol
|25
|11
Hat-trick Mbappe bersama Prancis
|Pertandingan
|Gol
|Kompetisi
|Tanggal
|Prancis 8-0 Kazakhstan
|4
|Kualifikasi Piala Dunia FIFA 2022
|13 November 2021
|Prancis 3-3 Argentina
|3
|Piala Dunia FIFA 2022
|18 Desember 2022
|Prancis 14-0 Gibraltar
|0
|Kualifikasi Euro 2024
|18 November 2023
Lawan favorit Mbappé
|Tim
|Gol
|Belanda
|6
|Argentina
|5
|Kazakhstan
|4
|Gibraltar
|4
|Ukraina
|4
|Islandia
|3
|Polandia
|3