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Kylian Mbappe France World Cup 2018Getty Images
Mudeet Arora

Diterjemahkan oleh

Berapa banyak gol yang telah dicetak Kylian Mbappé untuk Prancis? Rekor lengkap bintang Les Bleus di Piala Dunia, Euro, dan laga persahabatan internasional

K. Mbappe
France
World Cup
European Championship

Pemain asal Prancis itu terus mencetak gol untuk negaranya sejak mencetak gol pertamanya pada tahun 2017

Kylian Mbappé bisa dibilang sebagai salah satu pesepakbola terhebat di era modern dalam hal kemampuan mencetak gol.

Dengan kecepatan luar biasa dan kemampuan menggiring bola yang cerdik, bintang Paris Saint-Germain ini sedang dalam perjalanan untuk menjadi salah satu pemain terbaik yang pernah dimiliki Prancis.

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Untuk tim nasional, Mbappe mencetak gol pertamanya pada tahun 2017 melawan Belanda dan kemudian pada usia 19 tahun, ia menjadi pemain termuda kedua setelah Pele yang mencetak gol di final Piala Dunia saat ia mencetak gol pada menit ke-65 melawan Kroasia untuk memenangkan trofi yang didambakan pada tahun 2018.

Namun, berapa banyak gol yang telah dicetak pemain asal Prancis ini, dan di kompetisi mana ia paling sering mencetak gol?

Jumlah gol Mbappe bersama Prancis

KompetisiPertandinganGol
Piala Dunia1616
Euro91
Kualifikasi Piala Dunia1611
Kualifikasi Euro1312
Liga Bangsa-Bangsa UEFA219
Pertandingan persahabatan internasional2511

 

10060

Berapa banyak gol yang telah dicetak Mbappe di Piala Dunia?

EdisiPertandinganGol
Piala Dunia 201874
Piala Dunia 202278
Piala Dunia 202624

 

1616

Rekor Mbappé di Kejuaraan Eropa

EdisiPertandinganGol
Euro 202040
Euro 202451

 

91

Gol kualifikasi Piala Dunia

EdisiGol
Kualifikasi Piala Dunia 20181
Kualifikasi Piala Dunia 20225
Kualifikasi Piala Dunia 20265

 

11

Gol Mbappé dalam pertandingan persahabatan untuk Prancis

PertandinganGol
2511

Hat-trick Mbappe bersama Prancis

PertandinganGolKompetisiTanggal
Prancis 8-0 Kazakhstan4Kualifikasi Piala Dunia FIFA 202213 November 2021
Prancis 3-3 Argentina3Piala Dunia FIFA 2022 18 Desember 2022
Prancis 14-0 Gibraltar0Kualifikasi Euro 202418 November 2023

Lawan favorit Mbappé

TimGol
Belanda6
Argentina5
Kazakhstan4
Gibraltar4
Ukraina4
Islandia3
Polandia3
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