Berapa banyak gol yang telah dicetak Kylian Mbappé untuk Prancis? Rekor lengkap bintang Les Bleus di Piala Dunia, Euro, dan laga persahabatan internasional

Kylian Mbappé bisa dibilang sebagai salah satu pesepakbola terhebat di era modern dalam hal kemampuan mencetak gol.

Dengan kecepatan luar biasa dan kemampuan menggiring bola yang cerdik, bintang Paris Saint-Germain ini sedang dalam perjalanan untuk menjadi salah satu pemain terbaik yang pernah dimiliki Prancis.

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Untuk tim nasional, Mbappe mencetak gol pertamanya pada tahun 2017 melawan Belanda dan kemudian pada usia 19 tahun, ia menjadi pemain termuda kedua setelah Pele yang mencetak gol di final Piala Dunia saat ia mencetak gol pada menit ke-65 melawan Kroasia untuk memenangkan trofi yang didambakan pada tahun 2018.

Namun, berapa banyak gol yang telah dicetak pemain asal Prancis ini, dan di kompetisi mana ia paling sering mencetak gol?

Jumlah gol Mbappe bersama Prancis

Kompetisi Pertandingan Gol Piala Dunia 16 16 Euro 9 1 Kualifikasi Piala Dunia 16 11 Kualifikasi Euro 13 12 Liga Bangsa-Bangsa UEFA 21 9 Pertandingan persahabatan internasional 25 11 100 60

Berapa banyak gol yang telah dicetak Mbappe di Piala Dunia?

Edisi Pertandingan Gol Piala Dunia 2018 7 4 Piala Dunia 2022 7 8 Piala Dunia 2026 2 4 16 16

Rekor Mbappé di Kejuaraan Eropa

Edisi Pertandingan Gol Euro 2020 4 0 Euro 2024 5 1 9 1

Gol kualifikasi Piala Dunia

Edisi Gol Kualifikasi Piala Dunia 2018 1 Kualifikasi Piala Dunia 2022 5 Kualifikasi Piala Dunia 2026 5 11

Gol Mbappé dalam pertandingan persahabatan untuk Prancis

Pertandingan Gol 25 11

Hat-trick Mbappe bersama Prancis

Pertandingan Gol Kompetisi Tanggal Prancis 8-0 Kazakhstan 4 Kualifikasi Piala Dunia FIFA 2022 13 November 2021 Prancis 3-3 Argentina 3 Piala Dunia FIFA 2022 18 Desember 2022 Prancis 14-0 Gibraltar 0 Kualifikasi Euro 2024 18 November 2023

Lawan favorit Mbappé