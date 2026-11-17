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Kiper Jerman Marc-Andre ter Stegen mengaku siap kembali ke Amsterdam dengan penuh percaya diri. Bintang Ajax itu memuji gegenpressing timnya setelah kemenangan telak 5-0 atas Belanda.

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Kemenangan meyakinkan di Berlin

Jerman menutup kiprahnya di fase grup UEFA Nations League dengan gemilang. Mereka menghancurkan Belanda 5-0 di Olympiastadion untuk merebut posisi puncak Grup A2. Bagi kiper Ajax Marc-Andre ter Stegen, kemenangan telak itu menjadi pernyataan psikologis yang kuat atas rival bebuyutan mereka.

Meski relatif tidak banyak diuji di bawah mistar berkat tekanan tinggi yang membuat lawan kesulitan, Ter Stegen turut berperan dalam keberhasilan bersejarah menjaga gawang tetap bersih. Hasil itu membuat Belanda menelan kekalahan terberat mereka pada abad ini.

Memuji kekuatan gegenpressing

Dalam wawancara pers seusai laga, Ter Stegen menyoroti bagaimana tekanan balik agresif Jerman sepenuhnya mengatasi upaya Belanda membangun serangan dan terus menciptakan peluang.

"Hari ini kami menyaksikan pertandingan yang benar-benar luar biasa. Ada banyak momen ketika kami jelas lebih baik. Kami sepenuhnya pantas menang dengan selisih sebesar ini hari ini," kata Ter Stegen.

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"Pada babak pertama, saya rasa setiap kali kehilangan bola, kami langsung maju untuk menekan, membuat lawan berada di bawah tekanan. Hasilnya, setelah merebut bola kembali, kami berulang kali menemukan ruang untuk dimanfaatkan. Tentu saja, itu selalu memberi Anda perasaan bahwa saat itu mereka tidak bisa keluar dari tekanan."

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Berani kembali ke Amsterdam

Setelah jeda internasional berakhir, kiper Jerman itu menghadapi situasi unik di level klub saat bersiap kembali ke Belanda. Saat ini ia bermain sebagai pemain pinjaman untuk raksasa Eredivisie, Ajax.

Ketika ditanya apakah ia berani kembali ke Amsterdam setelah tim nasional Belanda dibantai, Ter Stegen menjawab sambil tersenyum: "Saya harap begitu. Lagi pula, ini bukan persoalan pribadi. Meski begitu, ini selalu menjadi pertandingan istimewa bagi saya. Kami harus tetap rendah hati dan terus bermain dengan cara yang sama persis. Itulah jalan ke depan. Tidak ada yang kami dapatkan secara cuma-cuma. Kami melihatnya hari ini juga. Kami menunjukkan energi yang luar biasa di lapangan. Tentu saja, saya kembali ke Amsterdam dengan penuh percaya diri."

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Membangun skuad yang haus kesuksesan untuk masa depan

Menatap perempat-final dan perkembangan struktur tim nasional di bawah Jurgen Klopp, Ter Stegen menekankan bahwa rasa lapar di dalam skuad menjadi pendorong kesuksesan mereka.

"Dalam pemusatan latihan terakhir, yang berlangsung cukup lama, kami memiliki dua tim. Pelatih mendapat gambaran umum yang luas tentang para pemain yang tersedia. Pada akhirnya, saya yakin selama pemusatan latihan itu ia memilih orang-orang yang dianggapnya terbaik untuk saat ini," jelas Ter Stegen.

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"Pada akhirnya, sepakbola adalah olahraga yang mengutamakan performa. Terutama di tim nasional, kami selalu membutuhkan pemain-pemain terbaik. Ketika Anda memiliki tim yang berkemauan, antusias, dan haus kesuksesan, sesuatu yang hebat bisa tercipta."