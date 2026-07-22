Klub Amerika Serikat, Minnesota United, secara resmi mengumumkan kepergian gelandang asal Kolombia, James Rodriguez, hanya enam bulan setelah kedatangannya.

Klub sebenarnya memiliki opsi untuk memperpanjang kontrak James hingga Desember mendatang, tetapi tidak mengaktifkannya. Perlu diketahui bahwa sejak Januari lalu, mantan pemain Real Madrid ini hanya bermain delapan pertandingan bersama tim Minnesota.

Setelah kini berstatus pemain bebas, James Rodriguez harus mencari klub keempat belasnya dalam karier profesionalnya.

Pemain internasional Kolombia ini berusia 35 tahun, dan memimpin timnas negaranya di Piala Dunia 2026, hingga mencapai babak 16 besar, sebelum tersingkir dari Swiss lewat adu penalti.

Meski demikian, situasinya bersama klub tampak lebih rapuh: sejak masa bermainnya bersama Bayern Munich antara tahun 2017 dan 2019, sang playmaker tidak pernah bertahan lebih dari satu musim di klub mana pun, dan berpindah di antara delapan tim berbeda selama tujuh tahun.











