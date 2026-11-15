Bagikan Ikuti GOAL di Google

Atletico Madrid menerima kabar yang mengkhawatirkan selama jeda internasional, setelah bek mereka Marc Pubill terpaksa meninggalkan pertandingan timnas Spanyol melawan Inggris, akibat mengalami nyeri pada pergelangan kaki usai berbenturan dengan rekan setimnya, kiper Unai Simon, dalam laga yang mempertemukan keduanya pada matchday terakhir fase grup UEFA Nations League.

Iklan

Pubill tidak mampu menuntaskan laga, setelah terjatuh di atas lapangan akibat benturan tersebut, dan meminta penanganan dari tim medis di tengah tanda-tanda rasa sakit yang jelas, sebelum pelatih Luis de la Fuente memutuskan menggantinya pada menit ke-20 dengan memasukkan bek Tottenham Pedro Porro sebagai penggantinya.

Benturan dengan Unai Simon mengakhiri partisipasi Pubill

Cedera itu terjadi saat upaya menghalau bola dari sepak pojok, ketika Unai Simon keluar untuk membuang bola, namun ia terjatuh di atas Pubill, yang tetap tergeletak di atas lapangan akibat benturan yang ia terima di pergelangan kakinya.

Bek Atletico Madrid itu berusaha melanjutkan permainan setelah menerima perawatan, akan tetapi rasa sakit menghalanginya untuk terus bermain, sehingga De la Fuente terpaksa melakukan pergantian dini yang tidak ada dalam perhitungannya sebelum laga dimulai, dan memberikan kesempatan bermain kepada Pedro Porro sebagai pengganti..

Iklan Iklan

Meski kekhawatiran menyertai keluarnya sang pemain, kepergiannya meninggalkan lapangan dengan berjalan sendiri tanpa butuh bantuan tampak sebagai pertanda yang relatif melegakan, terutama karena ia tidak menunjukkan tanda-tanda rasa sakit yang parah saat menuju bangku cadangan, namun hal itu tidak memastikan sifat cedera tersebut atau menyingkirkan kemungkinan ia mengalami masalah otot atau sendi yang bisa menuntut periode absen.

Topik Terkait

Pertandingan berikutnya BAR LaLiga 15.30 ATM

Atletico Madrid menanti hasil pemeriksaan medis untuk menentukan tingkat cedera, setelah sang pemain memilih tidak mengambil risiko untuk menuntaskan pertandingan, mengingat mendekatnya dimulainya kembali kompetisi klub dan keterikatan tim dengan laga penting menghadapi Barcelona.

Laga melawan Barcelona

Iklan

Kondisi Pubill mendapat perhatian khusus di dalam tubuh Atletico Madrid, menjelang laga yang dinanti menghadapi Barcelona pada hari Rabu 2 Desember, di Stadion Spotify Camp Nou, dalam pertandingan tunda dari pekan ke-23 Liga Spanyol, yang diputuskan untuk ditentukan jadwalnya mengingat keterikatan kedua tim dengan partisipasi di Piala Super Spanyol.

Laga ini datang pada momen penting bagi tim Madrid tersebut, yang membutuhkan kelengkapan skuadnya sebelum menjalani rangkaian laga domestik dan kontinental dalam periode mendatang, hal yang membuat situasi Pubill menjadi perhatian tim pelatih yang dipimpin Diego Simeone.

Iklan

De la Fuente sebelumnya telah memilih Pubill untuk mengisi posisi bek kanan menghadapi Inggris, sebelum ia terpaksa menggantinya lebih awal karena cedera, sehingga situasi sang pemain untuk tampil dalam laga-laga mendatang tetap bergantung pada hasil evaluasi medis dalam beberapa jam berikutnya.

Hingga kini belum jelas kemungkinan durasi absen bek Spanyol tersebut, demikian pula belum dipastikan apakah cedera itu akan memengaruhi kesiapannya menghadapi Barcelona, sambil menunggu pemeriksaan yang akan menentukan tingkat kerusakan yang ia alami setelah benturannya dengan Unai Simon.