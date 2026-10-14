Manchester City dan tamunya Paris Saint-Germain akan menjalani laga yang dinanti-nantikan di Liga Champions Eropa pada Rabu malam ini, dengan masing-masing tim membawa rekor kuat yang ingin mereka pertahankan, dalam pertarungan yang bisa saja mengakhiri salah satu catatan istimewa kedua tim.

Manchester City memiliki rekor luar biasa di kandangnya pada Liga Champions Eropa. Menurut situs resmi UEFA, mereka hanya kalah satu kali dalam 25 pertandingan terakhir yang dimainkan di markasnya pada fase grup dan fase liga, dengan 21 kemenangan dan 3 hasil seri, yang mencerminkan betapa sulitnya mengalahkan mereka di depan pendukungnya.

Di sisi lain, Paris Saint-Germain memasuki laga ini dengan catatan istimewa menghadapi klub-klub Inggris di kompetisi Eropa, setelah terhindar dari kekalahan dalam 11 pertandingan terakhir, dengan meraih delapan kemenangan dan tiga hasil seri.

Angka-angka tersebut menempatkan kedua tim di hadapan ujian nyata; Manchester City berupaya melanjutkan dominasinya di kandang dan mempertahankan rekor kuatnya di Liga Champions, sementara Paris Saint-Germain berharap dapat memperpanjang rangkaian tanpa kekalahan melawan klub-klub Inggris.

Di sisi lain, Manchester City lebih unggul dalam catatan pertemuan langsung melawan Paris Saint-Germain, dengan meraih empat kemenangan berbanding dua kemenangan tim Prancis itu, sementara dua pertandingan berakhir seri.

Meski demikian, Paris memenangi pertemuan terakhir antara kedua tim dengan skor 4-2 di kandangnya, pada pekan ketujuh fase liga Liga Champions Eropa musim 2024-2025.