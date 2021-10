Bentuk Sebuah Kepedulian, Bali United Jadi Sponsor Liga 3

Liga 3 Bali 2021 mendapat dukungan penuh dari Bali United, sebagai wakil Pulau Bali di kasta tertinggi sepakbola Indonesia.

Bali United memperlihatkan bentuk kepedulian mereka terhadap perkembangan sepakbola daerah asal mereka. Hal itu dibuktikan Bali United dengan menjadi sponsor utama dari Liga 3 Bali 2021.

Liga 3 Bali adalah kompetisi kasta ketiga Indonesia khusus untuk regional Bali, yang nantinya akan diikuti oleh 16 klub anggota Asosiasi Provinsi (Asprov) Bali. Seluruh laga nantinya juga akan disiarkan secara langsung.

Kompetisi kasta ketiga memang kadang luput dari perhatian nasional, meski dari sana sejatinya bibit-bibit masa depan sepakbola Tanah Air muncul. Bali United berharap, kompetisi Liga 3 Bali makin semarak dengan dukungan mereka.

Jargon "You stand for us; we stand for you” digunakan oleh Bali United untuk kompetisi Liga 3 Bali. Yang artinya bahwa mereka ada untuk para klub amatir di Pulau Dewata, dan sebaliknya pun begitu, sehingga terjadi sinergi yang baik untuk sepakbola Bali.

“Sejak awal berdiri, kami memang berkomitmen untuk selalu turut memajukan sepakbola Indonesia termasuk sepakbola Bali, dan oleh karena itu kami terus membangun fasilitas dan bahkan menjadi tim sepakbola pertama yang go public," buka Yabes Tanuri, CEO Bali United.

"Tahun ini, kami bersyukur dapat mendukung kompetisi ini dan memiliki sumber daya untuk menyiarkan secara live Liga 3 Bali untuk pertama kali sepanjang sejarah sepakbola Pulau Dewata. Kami yakin, dengan disiarkannya Liga 3 Bali, sepakbola Bali akan memperoleh exposure baik yang kemudian dapat berdampak positif bagi pengembangan talenta-talenta Bali. Semoga kehadiran kami membawa gairah baru bagi sepakbola Pulau Dewata,” imbuh dia.

Liga 3 Bali nantinya akan disiarkan via Bali United TV, baik melalui Youtube, atau pun Vidio. Tentunya para bakat asal Bali bisa lebih terlihat oleh publik, dengan adanya siaran langsung pada setiap pertandingan Liga 3 Bali.

Babak penyisihan akan dilaksanakan pada 14 Oktober sampai dengan 31 Oktober 2021. Sementara babak perempat final akan berlanjut di tanggal 27 November, dan kemudian laga final di tanggal 23 Desember 2021.

Total ada 16 tim yang akan berlaga di Bali United Liga 3 Bali 2021, dan terbagi dalam empat grup. Stadion Debes Tabanan, Stadion Pecangakan Jembrana, dan Lapangan Wenara Mandala Gianyar akan menjadi venue kompetisi.

Peserta Liga 3 Bali 2021

1. Bali All Star (Badung)

2. Bali FC (Badung)

3. Est Bali FC (Karangasem)

4. FSK Klungkung (Klungkung)

5. Perseden (Denpasar)

6. Persekaba Bali FC (Badung)

7. Perst Tabanan (Tabanan)

8. Pro Kundalini (Denpasar)

9. Ps Gianyar (Gianyar)

10. Ps Jembrana (Jembrana)

11. Ps Tunas Muda Ubud (Gianyar)

12. PSAD Udayana (Denpasar)

13. Putra Tresna Bali FC (Denpasar)

14. Sahadewa Galapagos United (Gianyar)

15. Sportivo Buleleng (Buleleng)

16. Undiksha FC (Buleleng).