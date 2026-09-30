“Bentuk penipuan yang mengakar kuat!” Mantan bos Manchester City menuntut hukuman dramatis

"Sanksi tidak boleh hanya bersifat finansial, sanksi itu harus jauh melampaui itu. Jika banding klub gagal, City tidak bisa tetap berada di liga," kata Bernstein kepada BBC Inggris.

Sebelum wawancara Bernstein, Premier League menyampaikan bahwa ManCity telah dinyatakan bersalah atas sebagian besar dakwaan karena pelanggaran serius terhadap regulasi keuangan dari 2009 hingga 2018. Daftar hukuman mencakup sanksi berat mulai dari denda besar hingga degradasi paksa atau pencabutan beberapa gelar.

Untuk menilai peristiwa di klub yang pernah menjuarai Liga Champions itu, Bernstein, bos Citizens dari 1998 hingga 2003 dan kemudian selama dua tahun berada di puncak federasi sepak bola Inggris FA, hanya memiliki kata-kata yang keras. "Ini sangat, sangat serius. Saya merasa ini mengerikan. Ini tentang sebuah klub sepak bola yang merupakan bagian dari sebuah liga, dan seluruh kredibilitas liga dipertaruhkan," ujar pria 83 tahun itu: "Ini adalah bentuk penipuan yang mengakar dalam, dan jika memang demikian, ini adalah sesuatu yang begitu serius sehingga melampaui otoritas sepak bola."