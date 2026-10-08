Bentrokan antarpemain dan suasana tegang: terungkap krisis baru di ruang ganti Real Madrid

Radio Spanyol "Cadena SER" mengungkap suasana tegang di dalam ruang ganti Real Madrid, menegaskan bahwa kondisi dingin dan perselisihan yang muncul di tubuh tim sejak musim lalu masih berlanjut, meski pelatih asal Portugal José Mourinho mengambil alih tugas melatih tim pada musim panas ini.

Real Madrid tengah bersiap untuk kembali ke kompetisi La Liga Spanyol, lusa hari Sabtu, ketika mereka menjamu Villarreal, setelah jeda internasional yang berlangsung sekitar 3 pekan, menyusul kekalahan mereka dari Atletico Madrid dengan skor 1-2 pada pekan lalu.

Serangkaian pertandingan berat menanti Los Blancos sepanjang Oktober, di mana mereka menghadapi Roma sebelum menjamu Sevilla dan Leipzig, lalu bertandang ke Barcelona dalam El Clasico La Liga Spanyol pada tanggal 25 bulan ini.

Meski para pemain menjalani periode lalu bersama timnas negara masing-masing, suasana di dalam ruang ganti tampaknya tidak stabil, menurut yang diungkap jurnalis Anton Meana melalui program "El Larguero", di mana ia menggambarkan situasi tersebut sebagai "jauh dari kata menenangkan".

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Suasana dingin dan bentrokan antarpemain

Meana mengatakan, sebagaimana dikutip jaringan RMC Prancis, bahwa masalah utama di dalam tim tidak berubah, menjelaskan: "Satu-satunya masalah adalah bahwa saya masih melihat ruang ganti dingin seperti 5 bulan lalu".

Jurnalis itu menunjukkan bahwa Mourinho, sejak kedatangannya ke Real Madrid, hingga kini belum berhasil mengubah dinamika sekelompok pemain yang hubungannya tidak baik dengan Xabi Alonso atau Alvaro Arbeloa pada periode sebelumnya.

Ia menambahkan bahwa persoalannya, menurut informasi yang tersedia, telah sampai pada bentrokan antara dua pemain, tanpa mengungkap identitas keduanya.

Ia melanjutkan bahwa kondisi dingin di dalam ruang ganti, yang bahkan kepribadian kuat Mourinho belum berhasil mengakhirinya, bersamaan dengan kehebohan yang muncul seputar Kylian Mbappe, hingga menciptakan suasana tegang menjelang bulan yang sangat penting bagi Los Blancos.

Posisi Mbappe menambah tekanan

Pada saat yang sama, Kylian Mbappe kembali ke latihan bersama Real Madrid, kemarin hari Rabu, untuk pertama kalinya sejak mengalami cedera selama tampil bersama timnas Prancis melawan Turki.

Menurut "Cadena SER", kondisi fisik penyerang Prancis itu telah menjadi sangat baik, dan ia menjadi siap untuk tampil melawan Villarreal, yang memberi Mourinho kemungkinan untuk menurunkannya sebagai pemain inti sejak awal pertandingan.

Mbappe sebelumnya memicu kontroversi selama jeda internasional, dengan latar belakang kemunculannya di salah satu tempat hiburan malam, lalu menyebarkan sebuah klip saat mengendarai sepeda, di waktu ketika ia sedang memulihkan diri dari cedera.

Meski demikian, sumber-sumber di dalam Real Madrid, menurut radio Spanyol itu, menegaskan tidak adanya kondisi ketidaksenangan di dalam klub terhadap pemain tersebut, dan bahwa manajemen menilai pemain itu bertindak sesuai dengan apa yang telah disepakati selama periode pemulihannya.

"Cadena SER" juga menunjukkan bahwa Mourinho berbicara dengan Mbappe selama pekan ini, dalam upaya mengarahkannya menuju lebih banyak kehati-hatian dan ketenangan dalam kehidupannya di luar lapangan.

Sebaliknya, Real Madrid tampaknya tidak mengantisipasi Mbappe mendapatkan cemoohan dari suporter Santiago Bernabeu selama laga melawan Villarreal, dan klub pun menegaskan dukungannya terhadap pemain dan pelatihnya dalam menyikapi kontroversi yang mengelilinginya.