Bentrokan antara suporter Aljazair dan Argentina menjelang pertandingan yang dinanti-nantikan

Perhatian kini tertuju ke Stadion Kansas City di Amerika Serikat, tempat tim nasional Aljazair akan berhadapan dengan tim nasional Argentina pada Rabu, 17 Juni, dalam laga yang dinanti-nantikan untuk memperebutkan puncak Grup 10 di ajang Piala Dunia 2026, sebuah pertandingan yang ditunggu-tunggu oleh jutaan orang di dalam dan luar Aljazair.

Menurut surat kabar "Al-Watan" Aljazair, yang memberi judul halaman olahraganya "Les Verts menghadapi Juara Dunia", masyarakat Aljazair sedang diliputi antusiasme yang belum pernah terjadi sebelumnya menjelang pertandingan tersebut, sementara surat kabar Prancis "L'Équipe" menggambarkan pertandingan ini sebagai "akhir dari era keemasan" sepak bola Aljazair, merujuk pada tantangan besar yang dihadapi pelatih Vladimir Petković dalam partisipasinya yang pertama di Piala Dunia sejak tahun 2014.

Pertandingan akan digelar di stadion modern berkapasitas 73 ribu penonton, dipimpin wasit asal Polandia Simon Marciniak, di tengah cuaca panas dengan suhu berkisar antara 23 hingga 29 derajat Celcius.

Kota Kansas City dan Lawrence yang berdekatan dipenuhi oleh ribuan pendukung Aljazair yang membanjiri jalanan dengan bendera dan warna-warna nasional, sebuah pemandangan yang mencerminkan antusiasme besar menjelang pertandingan.

Di sisi lain, Times Square di New York menyaksikan bentrokan terbatas antara suporter Aljazair dan Argentina, setelah kerumunan perayaan berubah menjadi perkelahian fisik, yang memaksa polisi turun tangan untuk membubarkannya.

Media lokal menyerukan agar "pertarungan sesungguhnya dilangsungkan di lapangan, bukan di jalanan", sebagai pengingat akan pentingnya menjaga sportivitas menjelang pertandingan yang dinantikan.