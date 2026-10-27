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"Bentrok antar-tim Arab dinanti": Semua yang perlu Anda ketahui tentang undian babak 16 besar Liga Champions Afrika dan Piala Konfederasi

FEATURES
CAF Champions League
CAF Confederations Cup
Al Ahly SC
Zamalek SC
Raja Casablanca
Raja Casablanca
FAR Rabat
Esperance
CS Sfaxien
USM Alger
Al Hilal Omdurman
Al Ahli Tripoli
Mesir
Maroko
Tunisia
Aljazair
Libya

Undian akan dilaksanakan besok

 Para suporter menanti hasil undian babak fase grup untuk dua turnamen, Liga Champions Afrika dan Piala Konfederasi, untuk musim berjalan 2026-2027.

Daftar tim yang lolos ke babak enam belas besar di kedua turnamen telah lengkap, di mana mereka akan dibagi ke dalam 4 grup di setiap turnamen, masing-masing grup berisi 4 tim, dengan ketentuan juara pertama dan kedua akan melaju ke perempat final.

Konfederasi Sepak Bola Afrika dijadwalkan menggelar undian fase grup besok, Rabu, di markas Federasi Mesir di Kota 6 Oktober.

Liga Champions Afrika: pembagian pot tanpa kehadiran juara bertahan

 Babak-babak kualifikasi menyaksikan sejumlah kejutan, yang paling menonjol adalah tersingkirnya tim Afrika Selatan Mamelodi Sundowns, sang juara bertahan, di tangan Wiliete asal Angola.

Setelah lolosnya enam belas tim, pot pertama menyaksikan dominasi Arab sepenuhnya, di tengah kehadiran kuat Mesir dengan dua tim Zamalek dan Pyramids.

Pembagian tim sebelum undian adalah sebagai berikut:

Pot pertama: Zamalek, Pyramids, Esperance Tunisia, Renaissance Berkane Maroko

Pot kedua: Al Hilal Sudan, Simba Tanzania, Young Africans Tanzania, Petro de Luanda Angola

Pot ketiga: Orlando Pirates Afrika Selatan, Horoya Guinea, Nouadhibou Mauritania, MC Alger Aljazair.

Pot keempat: Wiliete Angola, Club Africain Tunisia, Maghreb Fes Maroko, Colombe Sportive Kamerun.

Menurut pembagian pot, kemungkinan adanya duel sesama tim Arab di babak enam belas besar sangat mungkin terjadi, bahkan bisa saja ada dua tim dari satu negara dalam satu grup.

Hal itu bisa terjadi mengingat keberadaan Esperance di pot pertama dan sesama tim Tunisianya, Club Africain, di pot keempat, serta hal yang sama berlaku untuk Renaissance Berkane dan Maghreb Fes.

Piala Konfederasi: persaingan panas

Turnamen Piala Konfederasi menyaksikan kehadiran mencolok sejumlah klub kenamaan, yang menjanjikan persaingan panas di fase grup.

Setelah daftar tim yang lolos ke babak ini lengkap, tim-tim dibagi ke dalam 4 level sebagai berikut:

Pot pertama: Al Ahly Mesir, USM Alger Aljazair, AS FAR Maroko, dan pemenang dari duel (CR Belouizdad Aljazair dan Al Jamarek Mauritania)

Pot kedua: Raja Maroko, Maniema Union Kongo, Azam Tanzania, CS Sfaxien Tunisia.

Pot ketiga: Al Ahli Tripoli Libya, Singida Tanzania, Black Bulls Mozambik, Real Bamako Mali.

Pot keempat: ASKO Kara Togo, Red Arrows Zambia, Primeiro de Agosto Angola, Durban City Afrika Selatan.

Di sini pun pembagian pot membuka pintu bagi duel sesama tim Arab di babak berikutnya, demikian pula keberadaan dua tim dari satu negara dalam satu grup seperti AS FAR dan Raja.

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