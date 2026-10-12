Real Madrid bersiap menjalani persiapan terakhir sebelum bertolak ke Italia untuk menghadapi Roma, Rabu lusa, di Liga Champions.

Dilaporkan surat kabar Marca, Los Merengues bersiap menghadapi Roma dengan rutinitas yang membawa sentuhan khas pelatih Jose Mourinho.

Alih-alih menjalani latihan jelang pertandingan di atas lapangan Stadion Olimpico, sebagaimana lazim dilakukan tim-tim tamu di Liga Champions, Los Blancos akan berlatih di Valdebebas, lalu menaiki pesawat pada pukul 15.00 dan tiba di Italia pada pukul 17.15.

Latihan di stadion tempat pertandingan akan digelar sudah seperti ritual yang biasa dalam sepak bola Eropa, tetapi Mourinho adalah orang pertama yang mematahkan kebiasaan ini di Real Madrid.

Pertandingan berikutnya ROM Champions League 15.00 RMA

Selama periode pertamanya sebagai juru taktik Los Blancos, antara 2010 dan 2013, Mourinho memilih mempersiapkan laga tandang di kompleks latihan klub. Media saat itu mengaitkan keputusan tersebut dengan keinginannya menjaga kerahasiaan rencana pertandingan serta melindungi detail taktik dari mata-mata yang ingin tahu.

Meski begitu, Mourinho sendiri tidak selalu berpegang pada pendekatan tersebut. Musim lalu, ketika menangani Benfica, dia justru berlatih di stadion tim lawan pada dua kunjungannya ke Real Madrid dan Chelsea.

Momen itu, secara khusus, menjadi kesempatan bagi pelatih Portugal tersebut untuk kembali menginjak lapangan Santiago Bernabeu setelah direnovasi, untuk pertama kalinya dalam 13 tahun, meski dia datang dalam status terkena sanksi sehingga tidak bisa memimpin tim pada pertandingan hari berikutnya.

Sementara pada perjalanan Eropa Benfica lainnya, tim bersiap menghadapi pertandingan di kompleks latihan mereka di Seixal, berpegang pada filosofi yang kini kembali diterapkan Mourinho di Real Madrid.

Penerapan metode ini meredup di tangan para pelatih yang menggantikan Mourinho. Zinedine Zidane dan Carlo Ancelotti sama-sama lebih memilih berlatih di stadion tim lawan sehari sebelum pertandingan, mengikuti rutinitas tradisional.

Perubahan datang musim lalu di bawah Xabi Alonso, yang menghidupkan kembali cara Mourinho sebelum kunjungan ke Anfield, lalu terus menerapkannya pada perjalanan tandang lainnya.

Pada kesempatan itu, dia menginstruksikan latihan dijalani di Valdebebas pada pukul 11.00, lalu terbang ke Liverpool pada sore hari, di mana delegasi tim langsung menuju hotel, sementara yang hadir di Anfield untuk mengikuti konferensi pers hanya pelatih dan satu pemain.

Namun, pengalaman tersebut tidak bertahan lama. Alvaro Arbeloa, yang menggantikan Xabi Alonso di kursi kepelatihan, kembali meninggalkan filosofi tersebut dan membawa Real Madrid kembali ke rutinitas tradisional, yaitu berlatih di stadion tim lawan. Hal itu terlihat pada penampilan Eropa pertamanya di luar Santiago Bernabeu, ketika tim berlatih di Stadion Da Luz.

Kini, dengan kembalinya Mourinho menukangi Los Blancos, "benteng yang tak tertembus" itu kembali ke akarnya, dan segala indikasi menunjukkan bahwa hal ini tidak akan terbatas pada kesempatan kali ini saja. Prediksi menyebut rutinitas tersebut akan menjadi aturan baku untuk sisa musim ini, pada setiap perjalanan yang dijalani Real Madrid untuk melakoni laga Eropa di luar markasnya.