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Pelatih kepala Atletico Madrid, Diego Simeone, memperkirakan duel taktik yang berat saat timnya menjamu raksasa Jerman, Bayern Munich. Simeone meminta para pemainnya menyambut laga itu dengan antusias sambil mengandalkan rekor impresif tak terkalahkan dalam 16 pertandingan kandang melawan tim-tim Jerman.

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Atletico andalkan performa kandang impresif saat menghadapi raksasa Jerman

Atletico Madrid menjamu Bayern Munich di Riyadh Air Metropolitano pada matchday keempat Liga Champions. Tim asuhan Diego Simeone datang dengan performa luar biasa di kompetisi domestik. Mereka menempati peringkat kedua LaLiga setelah meraih tujuh kemenangan beruntun dan mencatatkan enam laga tanpa kebobolan dalam sembilan pertandingan terakhir.

Atleti memiliki rekor kandang yang luar biasa di kompetisi Eropa saat menghadapi tim asal Jerman, dengan tidak terkalahkan dalam 16 pertandingan terakhir semacam itu.

Tim asuhan Simeone memburu kemenangan kedua mereka di kompetisi Eropa musim ini setelah mengalahkan Manchester United 2-0.

Simeone paparkan pendekatan taktis yang realistis

Berbicara kepada media, Simeone mengakui kualitas fisik dan teknik tim tamu. "Bayern adalah salah satu tim terbaik di dunia, dengan pemain-pemain fantastis, dan ini akan menjadi tantangan besar untuk melihat sejauh mana kami bisa melangkah," ujar Simeone.

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"Idealnya, saya ingin kami menyerang selama 80 menit dan membiarkan mereka menyerang kami dalam 10 menit terakhir... Namun, kenyataannya berbeda, dan besok kami harus menghadapi apa pun yang terjadi dalam pertandingan."

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"Kami akan menghadapi tim yang tangguh dan kuat, dan tentu saja kami harus melewati beberapa periode sulit," jelas pelatih itu.

Baena berharap dukungan suporter tuan rumah membuat Bayern tertekan

Gelandang Alex Baena sependapat dengan pelatihnya, seraya menyoroti atmosfer yang membuat lawan gentar berkat dukungan suporter di Metropolitano. "Bayern adalah salah satu tim terbaik di dunia, dengan pemain-pemain terbaik. Ini tantangan besar," kata Baena.

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"Kami diuntungkan karena bermain di kandang, di hadapan suporter kami. Semua lawan kami kesulitan meraih poin di sini."

Simeone menambahkan: "Kami harus menyambut pertandingan ini dengan antusias dan gembira... seraya menyadari bahwa kami akan menghadapi lawan yang tangguh."

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Tim asal Spanyol incar kenaikan penting di klasemen

Berada di peringkat ke-16 klasemen Liga Champions dengan empat poin, Atletico membutuhkan kemenangan untuk memperbesar peluang lolos.

Tim asuhan Simeone berupaya memanfaatkan serangan balik cepat untuk mengeksploitasi ruang di belakang lini pertahanan Bayern.

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Pertandingan penting ini akan dimulai pada Selasa malam di Madrid.