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Kapten Liverpool Virgil van Dijk memuji rekan-rekannya di lini pertahanan, Ronald Araujo dan Jeremy Jacquet, setelah timnya mencatatkan nirbobol yang krusial saat menghadapi Brighton & Hove Albion. Van Dijk menyoroti agresivitas Araujo dan potensi besar Jacquet sebagai faktor kunci di balik penampilan solid Liverpool.

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Van Dijk pimpin lini pertahanan Liverpool yang tangguh

Kapten Liverpool Virgil van Dijk memimpin penampilan pertahanan yang solid bersama dua rekan barunya, Ronald Araujo dan Jeremy Jacquet, untuk menjaga gawang tetap bersih saat menghadapi Brighton & Hove Albion. Araujo, yang bermain sebagai bek kanan, dan Jacquet, bek tengah muda, menghadirkan kekuatan fisik dan agresivitas di lini belakang.

Fondasi pertahanan itu terbukti penting ketika Liverpool mencegah Brighton, yang tengah tampil bagus, mencetak gol di Anfield.

Van Dijk memuji seluruh lini pertahanan yang memanfaatkan energi dari dukungan penonton tuan rumah sepanjang pertandingan.

Kapten puji agresivitas Araujo yang terukur

Berbicara seusai pertandingan kepada Stadium Astro, Van Dijk menyoroti gaya bertahan agresif Araujo di sisi kanan sebagai salah satu pendorong utama penampilan tim. "Saya pikir Ronald khususnya tampil sangat agresif pada saat yang tepat, dan itulah yang kami butuhkan," jelas Van Dijk.

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"Itu terlihat dari reaksi penonton; mereka menyukainya dan energi itu menular kepada tim."

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"Penting bagi kami untuk menjaga gawang tetap bersih," tambah bek asal Belanda itu.

Van Dijk yakin Jacquet bisa mencapai potensinya

Van Dijk juga melontarkan pujian tinggi kepada rekan mudanya di lini pertahanan, Jeremy Jacquet, yang tampil tenang saat masuk susunan pemain inti. "Dengar, dia pemain yang fantastis dan memiliki potensi besar. Ini sangat menggembirakan bagi Liverpool," ujar Van Dijk.

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"Dia harus terus bekerja keras, terus belajar dari situasi dalam pertandingan, baik momen bagus maupun buruk, dan tetap tenang."

Sang kapten juga menyebut pendekatan taktis Liverpool yang bermain langsung pada 30 menit pertama sebagai kunci untuk melewati tekanan tinggi Brighton dan mencetak dua gol.

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Liverpool ingin pertahankan momentum di lini pertahanan

Penampilan pertahanan yang dominan itu memberi Liverpool momentum dalam upaya membangun konsistensi di berbagai kompetisi domestik.

Dengan Araujo dan Jacquet yang mulai beradaptasi di lini belakang, tim Van Dijk akan berusaha menjaga stabilitas pertahanan dalam pertandingan-pertandingan mendatang.

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Liverpool kini mengalihkan fokus ke pertandingan Premier League berikutnya.