Van Dijk bersiap menghadapi laga kandang keempat berturut-turut
Liverpool menutup rangkaian langka empat laga kandang berturut-turut di Anfield dengan menjamu rival dalam perebutan gelar, Arsenal, pada Minggu sore. Liverpool menghadapi pertandingan ini setelah lolos ke perempat-final Piala Carabao pada tengah pekan berkat kemenangan atas Chelsea melalui adu penalti.
Kapten Virgil van Dijk menegaskan bahwa pertandingan melawan Arsenal selalu menjadi salah satu laga yang paling dinantikan sepanjang musim.
Sang bek memperkirakan duel sengit melawan tim asuhan Mikel Arteta.
Kapten tuntut kerja keras tanpa henti melawan sang juara
Dalam catatannya di program pertandingan resmi, Van Dijk menjelaskan sikap mental yang dibutuhkan untuk meraih tiga poin. “Pertandingan melawan Arsenal selalu istimewa, dan laga hari Minggu nanti pun demikian. Saya tahu kalian akan bersemangat menyambutnya, begitu juga kami,” tulis Van Dijk.
“Tidak ada pertandingan yang mudah dan nyaman di Liga Primer, apalagi melawan Arsenal.”
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“Kami harus fokus sejak detik pertama, siap berlari tanpa kenal lelah, memperebutkan setiap bola, dan membantu rekan-rekan setim... selama lebih dari 90 menit,” tegas sang kapten.
Van Dijk tekankan ketenangan dan hubungan tim dengan Anfield
Van Dijk menegaskan bahwa menjaga ketenangan dalam menjalankan taktik saat menghadapi periode sulit akan sangat penting untuk mengatasi ancaman Arsenal. “Saya yakin akan ada saat-saat ketika kami harus bertahan tanpa bola, tetapi penting bagi kami untuk tetap tenang dan memastikan bahwa ketika menguasai bola, kami menunjukkan kualitas kami sendiri,” ujar Van Dijk.
“Penting juga bagi kami untuk memanfaatkan energi yang kalian berikan untuk mendorong kami maju.”
“Ketika Anfield berada dalam kondisi terbaiknya, kami pun tampil maksimal, begitu pula sebaliknya,” tambahnya.
Liverpool bertekad menjaga momentum kemenangan
Setelah lolos ke babak berikutnya di ajang piala pada tengah pekan, Liverpool kembali mengalihkan fokus ke kompetisi liga domestik.
Van Dijk berharap skuadnya mempertahankan ketangguhan dalam bertahan dan kekompakan tim.
Liverpool akan menghadapi Arsenal pada Minggu sore di Anfield.