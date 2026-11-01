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Alvino Hanafi
Diterjemahkan oleh

Benteng Anfield! Kapten Van Dijk tuntut perjuangan maksimal untuk taklukkan Arsenal di laga kandang

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Kapten Liverpool Virgil van Dijk meminta rekan-rekan setimnya dan para pendukung untuk tampil maksimal saat menghadapi Arsenal di Anfield. Dalam catatannya di buku program pertandingan, Van Dijk menegaskan bahwa etos kerja maksimal diperlukan untuk memperpanjang rentetan lima kemenangan Liverpool.

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Van Dijk bersiap menghadapi laga kandang keempat berturut-turut

Liverpool menutup rangkaian langka empat laga kandang berturut-turut di Anfield dengan menjamu rival dalam perebutan gelar, Arsenal, pada Minggu sore. Liverpool menghadapi pertandingan ini setelah lolos ke perempat-final Piala Carabao pada tengah pekan berkat kemenangan atas Chelsea melalui adu penalti.

Kapten Virgil van Dijk menegaskan bahwa pertandingan melawan Arsenal selalu menjadi salah satu laga yang paling dinantikan sepanjang musim.

Sang bek memperkirakan duel sengit melawan tim asuhan Mikel Arteta.

Kapten tuntut kerja keras tanpa henti melawan sang juara

Dalam catatannya di program pertandingan resmi, Van Dijk menjelaskan sikap mental yang dibutuhkan untuk meraih tiga poin. “Pertandingan melawan Arsenal selalu istimewa, dan laga hari Minggu nanti pun demikian. Saya tahu kalian akan bersemangat menyambutnya, begitu juga kami,” tulis Van Dijk.

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“Tidak ada pertandingan yang mudah dan nyaman di Liga Primer, apalagi melawan Arsenal.”

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01 Nov 2026

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“Kami harus fokus sejak detik pertama, siap berlari tanpa kenal lelah, memperebutkan setiap bola, dan membantu rekan-rekan setim... selama lebih dari 90 menit,” tegas sang kapten.

Van Dijk tekankan ketenangan dan hubungan tim dengan Anfield

Van Dijk menegaskan bahwa menjaga ketenangan dalam menjalankan taktik saat menghadapi periode sulit akan sangat penting untuk mengatasi ancaman Arsenal. “Saya yakin akan ada saat-saat ketika kami harus bertahan tanpa bola, tetapi penting bagi kami untuk tetap tenang dan memastikan bahwa ketika menguasai bola, kami menunjukkan kualitas kami sendiri,” ujar Van Dijk.

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“Penting juga bagi kami untuk memanfaatkan energi yang kalian berikan untuk mendorong kami maju.”

“Ketika Anfield berada dalam kondisi terbaiknya, kami pun tampil maksimal, begitu pula sebaliknya,” tambahnya.

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Liverpool bertekad menjaga momentum kemenangan

Setelah lolos ke babak berikutnya di ajang piala pada tengah pekan, Liverpool kembali mengalihkan fokus ke kompetisi liga domestik.

Van Dijk berharap skuadnya mempertahankan ketangguhan dalam bertahan dan kekompakan tim.

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Liverpool akan menghadapi Arsenal pada Minggu sore di Anfield.

Seorang jurnalis olahraga dengan pengalaman hampir satu dekade, memulai perjalanan profesionalnya di Tabloid BOLA yang legendaris di Indonesia dari tahun 2017 hingga edisi cetak terakhirnya pada Desember 2018. Setelah itu, ia bergabung dengan GOAL, berkontribusi sebagai penulis lepas untuk FIFA, serta bekerja di departemen media Federasi Sepak Bola ASEAN (AFF). Bersamaan dengan karier jurnalistiknya, ia juga aktif sebagai komentator play-by-play siaran langsung sepak bola Indonesia sejak tahun 2017. Meraih gelar sarjana Sejarah dari Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Padjadjaran, Bandung.