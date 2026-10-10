Manchester United gagal meraih kemenangan atas Tottenham Hotspur pada Sabtu malam. Tim asuhan Michael Carrick sempat tampak berada di jalur menuju kemenangan liga kedua musim ini berkat gol Bryan Mbeumo, tetapi gol telat Dominic Solanke menggagalkannya: 1-1. Tottenham saat itu sudah bermain dengan sepuluh orang, setelah Rodrigo Bentancur mendapat kartu merah karena menanduk Luke Shaw.

Awal pertandingan berjalan sangat tersendat bagi tuan rumah, yang kesulitan menghadapi tekanan tinggi Tottenham. Dari situ juga lahir sejumlah peluang bagus: Dominic Solanke (diselamatkan Senne Lammens) dan Mohammed Kudus (tipis di samping gawang) gagal memaksimalkannya.

Start buruk itu dibalas siulan keras dari para fans di Old Trafford kepada Manchester United sebagai bentuk ketidakpuasan mereka. Namun, itu nyaris tidak berdampak, karena tuan rumah sebelum jeda praktis hanya mampu melepaskan satu tembakan lewat Amad Diallo. Sementara itu, Conor Gallagher kembali menguji refleks Lammens.

Setelah jeda, pertandingan berubah menjadi pertarungan keras. Youri Tielemans sempat mengirim bola ke dalam gawang pada menit ke-56, tetapi bola sebelumnya sudah sepenuhnya keluar lapangan sehingga gol itu tidak disahkan. Pada menit ke-73, gol pembuka akhirnya tercipta.

Matheus Cunha masuk ke area penalti dan menyiapkan peluang untuk Mbeumo, yang mendorong bola rendah ke dalam gawang: 1-0. Itu adalah gol ketiga sang penyerang musim ini.

Tottenham pun tiba-tiba harus mengejar ketertinggalan, tetapi mereka harus melakukannya dengan satu pemain lebih sedikit. Rodrigo Bentancur melancarkan tekel terbang, yang memicu kemarahan Luke Shaw, yang dengan frustrasi mendorong lawannya ke rumput. Bentancur lalu bereaksi dengan melayangkan sundulan kepala kepada Shaw. Wasit Stuart Attwell tidak punya pilihan lain selain memberikan kartu merah kepada pemain Uruguay itu.

Pada fase akhir pertandingan, Tottenham melakukan segala cara untuk tetap membawa pulang hasil, dan berhasil. Sebuah umpan silang disundul masuk dengan indah oleh Solanke: 1-1. Satu poin pun diraih Spurs, yang dengan hasil itu lepas dari posisi juru kunci di Premier League. Manchester United berada di peringkat ke-12.