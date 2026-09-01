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Girona FC v Athletic Club - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

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Benfica segera dapatkan Echeverri: kesepakatan total dengan Manchester City, formula operasinya

AC Milan

Benfica mencapai kesepakatan untuk Diablito Echeverri

Transfer penting Benfica: setelah 48 jam negosiasi intens, presiden Manuel Rui Costa mencapai kesepakatan penuh dengan Manchester City untuk Claudio Echeverri. Keinginan sang pemain menjadi faktor penentu karena ia selalu menempatkan Benfica di urutan teratas dalam daftarnya meski ada pendekatan dari Real Betis, Sheffield United, dan River Plate.


Gelandang serang asal Argentina itu kini sedang dalam perjalanan ke Lisbon untuk menjalani tes medis sebelum menandatangani kontrak. Operasi ini rampung dengan status pinjaman disertai opsi pembelian.

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