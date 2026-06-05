Benfica menjual pemain asal Rotterdam, Sidny Lopes Cabral, dengan untung setelah hanya enam bulan

Sidny Lopes Cabral hengkang dari Benfica setelah setengah tahun. Bek sayap berusia 23 tahun itu menandatangani kontrak pada Januari lalu yang berlaku hingga pertengahan 2030, namun ia akan melanjutkan kariernya bersama Trabzonspor.

Hal itu diumumkan oleh klub Turki tersebut pada hari Kamis melalui saluran resmi mereka. Dengan demikian, Lopes Cabral dapat sepenuhnya fokus pada timnas Cape Verde selama Piala Dunia.

Benfica meraih keuntungan kecil dari Lopes Cabral, yang didatangkan awal tahun ini seharga 6 juta euro dari sesama klub liga Estrela Amadora.

Trabzonspor akan membayar 7 juta euro untuk pemain asal Rotterdam tersebut. Pada akhirnya, Lopes Cabral hanya bermain dalam dua belas pertandingan untuk Benfica.

Pada awal Mei, terungkap bahwa beberapa klub dari VriendenLoterij Eredivisie tertarik pada Lopes Cabral. Pada akhirnya, sang bek memilih untuk bergabung dengan Süper Lig.

Di Trabzonspor, Lopes Cabral tidak akan bermain bersama kiper André Onana. Mantan pemain Ajax ini untuk sementara kembali ke Manchester United.

Pihak klub Turki ingin mempertahankan kiper spektakuler tersebut, namun Onana berharap mendapatkan kesempatan baru di bawah asuhan Michael Carrick.