Benfica mengungkap besaran biaya pelepasan yang dibayarkan Real Madrid untuk José Mourinho

Benfica telah merilis pernyataan resmi terkait kepindahan pelatih José Mourinho ke Real Madrid. Dalam pernyataan tersebut, klub tersebut mengungkap nilai pesangon yang sangat besar yang dibayarkan untuk pelatih asal Portugal tersebut.

Penunjukan Mourinho di Real Madrid sudah lama menjadi perbincangan. Kesepakatan tersebut tampaknya sudah final, meskipun pengumuman resmi masih harus menunggu. Pengumuman tersebut kemungkinan besar akan dilakukan setelah pemilihan presiden Real Madrid.

Sementara itu, The Special One sudah mulai meninggalkan jejaknya di klub. Ia telah memberikan lampu hijau untuk transfer Denzel Dumfries, dan dikabarkan juga ingin mendatangkan Ibrahima Konaté serta Riccardo Calafiori ke ibu kota Spanyol.

Di sisi lain, perombakan besar-besaran harus dilakukan pada skuad saat ini. Raúl Asencio, Rodrygo, Fran García, Franco Mastantuono, dan Dani Ceballos yang menjadi incaran Ajax harus mencari klub baru. Kabarnya, Eduardo Camavinga juga akan dipersiapkan untuk hengkang.

Benfica kini juga menyadari bahwa kepergian Mourinho dari Lisbon tak terelakkan. Klub tersebut pun mengeluarkan pernyataan yang mengejutkan, di mana mereka mengumumkan klausul pelepasan hingga ke detail terakhir.

“Benfica mengumumkan bahwa Florentino Pérez, calon dalam pemilihan presiden Real Madrid mendatang, berencana menunjuk José Mourinho sebagai pelatih jika ia terpilih. Pemilihan dijadwalkan pada 7 Juni 2026.”

“Jika Pérez memang menang, Real Madrid dilaporkan akan mengaktifkan klausul pelepasan Mourinho,” lanjut Benfica dalam pernyataannya. “Jumlahnya sebesar 15 juta euro, sesuai dengan yang tercantum dalam kontraknya saat ini.”