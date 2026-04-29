Benfica asuhan Mourinho dan FC Porto asuhan Farioli bersorak gembira setelah babak akhir yang luar biasa saat bertandang ke markas Sporting Portugal

Sporting Portugal mengalami kehilangan poin yang sangat mahal pada Rabu malam setelah fase akhir pertandingan yang aneh melawan tim papan bawah Tondela. Meskipun unggul 2-0 pada menit ke-92, Sporting justru kehilangan kemenangan di masa tambahan waktu: 2-2.

Setelah lebih dari satu jam pertandingan, Sporting memecah kebuntuan. Luis Suárez menyundul umpan silang dari Salvador Blopa dengan sangat baik di tiang dekat dan mencetak gol untuk skor 1-0.

Setelah bek Tondela, João Silva, mencetak gol bunuh diri 15 menit sebelum pertandingan berakhir, fase akhir pertandingan tampaknya akan menjadi formalitas melawan tim peringkat ke-17 di liga.

Pada menit ke-92, pertandingan tiba-tiba kembali menegangkan ketika Blopa, yang memberikan assist untuk gol 1-0, mencetak gol bunuh diri dari tendangan sudut.

Itu hanyalah awal dari antiklimaks dramatis bagi Sporting. Dari tendangan sudut terakhir pertandingan, Cicero mencetak gol dengan sundulan indah ke sudut jauh: 2-2.

Dengan hasil imbang ini, gelar juara bagi Sporting kini sudah pasti sirna. Dengan tiga pertandingan tersisa, FC Porto asuhan Francesco Farioli unggul sembilan poin dan memiliki rekor head-to-head yang lebih baik, yang membuatnya memimpin di Liga Portugal.

Benfica pun menyambut hasil mengejutkan ini dengan sorak-sorai. Tim asuhan José Mourinho yang berada di posisi kedua kini unggul dua poin dari Sporting.

Posisi kedua pada akhir musim memberi hak untuk lolos ke babak kualifikasi Liga Champions, sementara tim peringkat ketiga harus puas dengan Liga Europa. Porto, yang hampir pasti akan meraih gelar juara, biasanya akan lolos ke fase grup Liga Champions.