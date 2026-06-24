Bendera yang sangat kontroversial dan sarat muatan politik terlihat selama Piala Dunia: para penggemar merasa jijik

Para penggemar Jepang mungkin akan menghadapi hukuman berat. Pasalnya, selama Piala Dunia di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, ‘bendera Matahari Terbit’ terlihat, padahal hal itu dilarang keras, demikian dilaporkan CNN.

Menjelang Piala Dunia 2026, FIFA telah menegaskan dalam peraturan bahwa semua barang yang bersifat politis, menyinggung, atau diskriminatif dilarang di stadion, termasuk bendera, spanduk, slogan, dan pakaian.

Selama pertandingan antara Jepang dan Tunisia (Jepang menang 4-0), bendera Matahari Terbit terlihat di tribun penonton. Hal ini terutama memicu banyak reaksi terkejut di Tiongkok, Korea Selatan, dan Indonesia.

Bendera ini secara umum dianggap sebagai simbol agresi perang dan penjajahan kolonial Jepang. Pasalnya, bendera tersebut digunakan oleh Tentara Kekaisaran Jepang sebelum dan selama Perang Dunia II, ketika mereka menyerbu negara-negara di kawasan Asia-Pasifik, termasuk Tiongkok, Korea Selatan, Filipina, dan Indonesia.

Bendera tersebut membangkitkan trauma dan rasa sakit historis bagi negara-negara Asia Tenggara tersebut. Oleh karena itu, penggunaannya dalam ajang olahraga internasional dilarang dengan sangat ketat.

FIFA dapat memutuskan untuk melacak para pendukung Jepang tersebut dan menjatuhkan sanksi berat kepada mereka. Hingga saat ini, federasi tersebut belum memberikan tanggapan terkait insiden-insiden tersebut.







