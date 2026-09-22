Apakah kamu berusia 24 atau lebih?

Bantu kami memverifikasi usia Anda dengan memberikan jawaban yang jujur. Situs ini berisi iklan perjudian untuk 24+.

Konten yang dibatasi usia

Anda belum cukup umur untuk melihat konten taruhan. Anda akan dialihkan ke halaman utama.

alt
LiveTiket
Zamalek SC, February 2026Zamalek SC
Diterjemahkan oleh

Bendahara Zamalek soal kontroversi wasit laga puncak: Saya akan menjawab nanti

Zamalek SC
Al Ahly SC
Mesir

Apa yang akan terjadi di laga puncak Mesir?

Hossam El-Mandouh, bendahara Zamalek, menjelaskan sikap klubnya soal mendatangkan wasit asing untuk laga puncak menghadapi Al-Ahly, yang dijadwalkan digelar setelah berakhirnya jeda internasional.

Laga puncak antara Al-Ahly dan Zamalek akan berlangsung pada 11 Oktober mendatang, di Stadion Kairo, dalam pekan keenam Liga Utama Mesir.

Sebelumnya, Al-Ahly telah mengajukan permohonan kepada Asosiasi Sepak Bola, yang isinya meminta agar didatangkan wasit asing untuk laga puncak, meskipun mereka bertindak sebagai tim tamu.

El-Mandouh mengatakan dalam pernyataan televisi melalui jaringan "ON E": "Siapa yang bilang Zamalek tidak menginginkan mendatangkan wasit asing untuk laga melawan Al-Ahly? Saya tidak mengakui apa yang dikatakan seputar hal ini."

Mengenai keinginan Zamalek untuk tidak menanggung biaya mendatangkan wasit asing karena statusnya sebagai tim tuan rumah, El-Mandouh melanjutkan: "Saya akan menjawab hal ini di lain waktu."

Perlu dicatat bahwa Zamalek mengumpulkan 13 poin dalam 5 laga pertama Liga Utama, sehingga menempati peringkat kedua, unggul selisih gol saja atas Al-Ahly yang mengoleksi jumlah poin yang sama namun berada di peringkat ketiga, sementara Pyramids memuncaki klasemen dengan nilai sempurna (15 poin).

Anda dapat mendiskusikan topik dan berita secara lebih mendalam di forum Kooora


Iklan

SUKA CERITA INI?

Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami

Ikuti GOAL di Google