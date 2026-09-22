Bendahara Zamalek soal kontroversi wasit laga puncak: Saya akan menjawab nanti

Hossam El-Mandouh, bendahara Zamalek, menjelaskan sikap klubnya soal mendatangkan wasit asing untuk laga puncak menghadapi Al-Ahly, yang dijadwalkan digelar setelah berakhirnya jeda internasional.

Laga puncak antara Al-Ahly dan Zamalek akan berlangsung pada 11 Oktober mendatang, di Stadion Kairo, dalam pekan keenam Liga Utama Mesir.

Sebelumnya, Al-Ahly telah mengajukan permohonan kepada Asosiasi Sepak Bola, yang isinya meminta agar didatangkan wasit asing untuk laga puncak, meskipun mereka bertindak sebagai tim tamu.

El-Mandouh mengatakan dalam pernyataan televisi melalui jaringan "ON E": "Siapa yang bilang Zamalek tidak menginginkan mendatangkan wasit asing untuk laga melawan Al-Ahly? Saya tidak mengakui apa yang dikatakan seputar hal ini."

Mengenai keinginan Zamalek untuk tidak menanggung biaya mendatangkan wasit asing karena statusnya sebagai tim tuan rumah, El-Mandouh melanjutkan: "Saya akan menjawab hal ini di lain waktu."

Perlu dicatat bahwa Zamalek mengumpulkan 13 poin dalam 5 laga pertama Liga Utama, sehingga menempati peringkat kedua, unggul selisih gol saja atas Al-Ahly yang mengoleksi jumlah poin yang sama namun berada di peringkat ketiga, sementara Pyramids memuncaki klasemen dengan nilai sempurna (15 poin).

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