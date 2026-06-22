Benda aneh ditemukan di lemari O'Lisi di Piala Dunia... dan laporan memperingatkan: "Menyebabkan kanker"

Michael Oliasi, pemain tim nasional Prancis dan klub Bayern München, telah menjadi sorotan dunia sepak bola selama beberapa minggu, dan penampilannya di Jerman musim ini telah menarik perhatian yang sangat besar.

Namun, dalam beberapa jam terakhir, perhatian beralih ke sebuah benda yang terlihat di lemari pakaiannya saat Prancis berlaga di Piala Dunia, yang memicu kontroversi besar.

Menurut surat kabar "AS", kantong nikotin ditemukan di loker Michael Oliasi, yang memicu kontroversi besar di kalangan penggemar.

Kantong-kantong yang dimasukkan ke dalam mulut ini diletakkan di antara gusi dan bibir, dan melepaskan nikotin (biasanya sintetis) melalui selaput lendir mulut.

Salah satu keunggulan utama produk ini adalah tidak mengandung tembakau, sehingga dianggap sebagai produk yang “bersih”.

Produk ini juga mengandung bahan tambahan seperti selulosa, garam, pemanis, dan perasa, dan setiap kantong biasanya mengandung antara 5 hingga 20 miligram nikotin, dengan efek yang bertahan selama 20 hingga 60 menit.

Meskipun produk ini tidak mengandung daun tembakau, namun tetap dapat menyebabkan kecanduan.

Menurut laporan yang diterbitkan oleh Institut Federal Jerman untuk Penilaian Risiko, yang dikutip oleh Kementerian Kesehatan Spanyol, kantong-kantong ini merupakan “kantong untuk konsumsi oral yang mengandung garam nikotin beserta bahan lain, termasuk selulosa mikrokristalin, natrium karbonat, garam asam karbonat lainnya, asam sitrat, serta berbagai perisa.

Namun, meskipun tidak mengandung tembakau, hal ini tidak berarti produk tersebut bebas risiko, karena senyawa beracun utamanya adalah nikotin.

Laporan tersebut menyebutkan bahwa “saat nikotin diekstraksi dari daun tanaman, produk tersebut mungkin juga mengandung nitrosamin yang berasal dari tembakau, yang diklasifikasikan oleh Badan Penelitian Kanker Internasional (IARC) sebagai zat karsinogenik”.

Selain itu, produk tersebut juga mungkin mengandung polutan lain seperti formaldehida, akrolein, benzena, atau logam beracun (seperti kadmium, timbal, arsenik, dan lainnya).